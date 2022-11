Diretta Casalmaggiore Macerata/ Streaming video Rai: lombarde favorite, volley

Casalmaggiore Macerata, in diretta dal Pala Radi di Cremona, capoluogo di provincia per Casalmaggiore, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 19 novembre 2022, come anticipo televisivo per la ottava giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è cominciato da nemmeno un mese, dopo i Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia. Ci dobbiamo ripetere ancora una volta: essere all’ottava giornata di un campionato che è cominciato nel weekend del 22-23 ottobre significa essere alla ottava partita in meno di un mese, un tour de force micidiale ma che sta già indicando i valori nella classifica della Serie A1. Per Trasportipesanti Casalmaggiore e Cbf Balducci Hr Macerata sarà dunque una partita molto importante per i propri obiettivi stagionali.

La diretta di Casalmaggiore Macerata potrebbe vedere favorite le padrone di casa, dall’alto di un vantaggio in classifica e pure del fattore campo. La speranza di Casalmaggiore è quella di lottare per i playoff, mentre l’orizzonte più probabile per Macerata dovrebbe essere la lotta salvezza, come d’altronde è anche normale per una società come la Helvia Recina, che è al proprio debutto assoluto nel massimo campionato di pallavolo femminile: che cosa ci dirà quindi la diretta di Casalmaggiore Macerata?

DIRETTA CASALMAGGIORE MACERATA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Macerata sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Casalmaggiore Macerata sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CASALMAGGIORE MACERATA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Casalmaggiore Macerata, giova ricordare che in settimana c’è stato l’ennesimo turno infrasettimanale, di conseguenza lombarde e marchigiane ritornano in campo appena tre giorni dopo gli impegni di mercoledì sera, che hanno visto Casalmaggiore ospitare Novara mentre Macerata era di scena a Cuneo in un doppio incrocio con il Piemonte, che insieme alla Lombardia è una delle due regioni più rappresentate nella nostra Serie A1. Casalmaggiore infatti contribuisce a formare il quartetto lombardo, ma dobbiamo sottolineare che pure le Marche si fanno onore, perché Macerata si è aggiunta a Vallefoglia e due formazioni su 14 sono un vanto per una regione certamente più piccola.

L’orizzonte di Macerata, come abbiamo già accennato, sembra essere quello di raggiungere la salvezza, traguardo comunque mai banale per chi è al debutto sul palcoscenico della Serie A1, mentre Casalmaggiore proverà a ritagliarsi uno spazio più significativo, anche se pure per la formazione cremonese sono ormai lontani i fasti del biennio 2015-2016, quando Casalmaggiore si prese prima lo scudetto e poi anche la Champions League scrivendo pagine di storia per la società di una località così piccola.











