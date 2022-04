Diretta Casalmaggiore Perugia/ Streaming video tv: tutto in una notte! (volley A1)

DIRETTA CASALMAGGIORE PERUGIA: PER LA SALVEZZA!

Casalmaggiore Perugia, in diretta dal PalaRadi di Cremona, si gioca alle ore 20:30 di sabato 2 aprile ed è valida per la 26^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Il torneo femminile arriva così alla sua conclusione, ma questa partita è delicatissima: ci si gioca infatti la salvezza, perché come sappiamo le ultime due classificate andranno in Serie A2. Dopo aver recuperato la partita che mancava contro Novara, la Bartoccini occupa il terzultimo posto: sono 20 i punti in una stagione complicata, mentre per quanto riguarda la VBC Trasporti ne abbiamo uno in più e dunque è ancora tutto in divenire.

Anche Casalmaggiore ha faticato parecchio a trovare il ritmo, tanto da arrivare lontanissima dalle squadre che giocheranno i playoff, in una sorta di doppio campionato per come sono andate le cose. Naturalmente la diretta di Casalmaggiore Perugia non potrà essere analizzata singolarmente, per così dire: per sapere quale sarà il destino di queste due squadre bisognerà necessariamente studiare gli altri risultati, perché anche gli altri campi (anzi: sarà verosimilmente così) andranno a incidere su salvezza o retrocessione per l’una, l’altra o entrambe. Ci attende allora una grande serata…

DIRETTA CASALMAGGIORE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Casalmaggiore Perugia sarà trasmessa su Sky Sport Uno, e dunque sarà un’esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale è quello che si trova al numero 201 del decoder, e ci sarà la possibilità per i clienti di seguire questo match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go. Possiamo ricordare che sul sito www.legavolleyfemminile.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CASALMAGGIORE PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Casalmaggiore Perugia dunque riguarda una sfida diretta tra due squadre che vogliono salvarsi: certamente è sempre triste vedere una squadra come la VBC Trasporti lottare per questo obiettivo minimo, se pensiamo che solo pochi anni fa la compagine cremonese era un punto di riferimento per il volley italiano e non solo, tanto da riuscire a salire sul tetto d’Europa vincendo la Champions League. Oggi quella società non c’è più, sta vivendo parecchie difficoltà e la classifica di Serie A1 lo dimostra; storia dunque ben diversa rispetto a quella di Perugia, che a differenza della realtà maschile sta ancora cercando il suo posto al sole.

Riuscire a rimanere nel massimo campionato di volley per le umbre sarebbe già un risultato positivo, perché poi si potrebbe eventualmente pensare a costruire il futuro; naturalmente ci punta anche Casalmaggiore, comunque nella consapevolezza che, se retrocessione sarà, bisognerà immediatamente attrezzarsi nel tentativo di ritrovare subito la propria posizione. Per il momento si tratta allora di scoprire come andranno le cose in questa partita, poi a seconda di quello che sarà il risultato tireremo le somme ma intanto un dato è chiaro, ovvero che la squadra che vincerà sarà comunque salva.











