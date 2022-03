Diretta Perugia Cuneo/ Streaming video Rai: obiettivi diversi (volley donne)

DIRETTA PERUGIA CUNEO: PENULTIMO TURNO!

Perugia Cuneo, in diretta dal Pala Barton del capoluogo umbro, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 26 marzo 2022, per la dodicesima giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile, il penultimo turno della stagione regolare del massimo campionato di pallavolo. Siamo dunque ormai arrivati al momento dei verdetti e la diretta di Perugia Cuneo si annuncia delicata soprattutto per le padrone di casa umbre della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che sono impelagate nella difficile lotta per la salvezza.

Prospettive differenti per la Bosca San Bernardo Cuneo, che deve solamente definire quale sarà la sua posizione nella griglia dei playoff, dove in ogni caso le piemontesi affronteranno una big del nostro volley femminile. Cuneo comunque può sorridere pensando che ci saranno i playoff, mentre Perugia è in bilico tra la salvezza e la retrocessione, di conseguenza la posta in palio è alta soprattutto per le umbre: che cosa succederà quindi questa sera nella diretta Perugia Cuneo?

DIRETTA PERUGIA CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Cuneo sarà garantita questa sera in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ecco che la diretta streaming video sarà a sua volta disponibile per tutti, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA PERUGIA CUNEO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già descritto l’importanza della diretta di Perugia Cuneo soprattutto per le padrone di casa. Il Pala Barton in campo maschile ospita la corazzata Sir Safety, c’è l’orgoglio di avere nei massimi campionati entrambe le squadre ma di certo le prospettive della Bartoccini Fortinfissi sono assai diverse rispetto ai ragazzi. Queste settimane sono molto intense perché Perugia sta avendo anche diversi recuperi, ma non si può pensare alla stanchezza: bisogna fare l’ultimo sforzo per raggiungere la salvezza, per riposare ci sarà tempo dopo – e farlo da salve sicuramente sarebbe molto più piacevole.

Per la Bosca San Bernardo Cuneo invece le sorti della stagione sono sostanzialmente già definite: playoff garantiti, al settimo oppure all’ottavo posto, quindi in ogni caso con incrocio durissimo. Poco male, perché Cuneo si è resa protagonista di una stagione tranquilla, nella quale le piemontesi mai hanno rischiato la retrocessione. Oggi le ospiti potranno giocare molto più serene: peserà la minore importanza delle motivazioni oppure la tranquillità sarà utile per riuscire a giocare meglio?











