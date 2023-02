DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI/ Video streaming Rai: la storia della partita

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI: I TESTA A TESTA

La diretta di Casalmaggiore Scandicci si gioca oggi per la ventiduesima volta, contando tutte le competizioni nazionali. Il bilancio sorride alla Savino del Bene, che ha portato a casa 12 vittorie; se però ci spostiamo sul suolo cremonese le cose cambiano, qui in 10 incroci abbiamo ben 7 vittorie di Casalmaggiore anche se l’ultimo colpo toscano, un 3-1, non è troppo lontano nel tempo perché risale a due anni fa, nella quinta giornata di ritorno della regular season. Scandicci ha anche vinto le ultime tre gare davvero importanti contro la Trasportipesanti: nel 2020 aveva ottenuto un netto 3-0 nei quarti di Coppa Italia, sempre per i quarti, ma dei playoff, la Savino del Bene aveva vinto sia gara-1 che gara-2 della serie dell’anno precedente, volando dunque in semifinale.

Casalmaggiore invece si era imposta nei quarti di finale della Coppa Italia 2016: sono passati sette anni da allora, a tale proposito possiamo dire che Casalmaggiore ha vinto 8 dei primi 11 match contro Scandicci ma da quel momento le cose sono drasticamente cambiate, e la Savino del Bene ha ottenuto 9 successi a fronte di appena una sconfitta. Vedremo come andrà tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Casalmaggiore Scandicci andrà in onda sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Sport + HD (canale 58 del telecomando), sarà infatti questa la partita che per la 17^ giornata di volley Serie A1 viene trasmessa in chiaro per tutti. Ricordiamo la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa App che trovate sul vostro Play Store. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE SCANDICCI SU RAIPLAY

PARTITA NON SCONTATA!

Casalmaggiore Scandicci è in diretta dal PalaRadi di Cremona, alle ore 20:30 di sabato 4 febbraio: si gioca per la 17^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Il torneo di pallavolo femminile sta rapidamente arrivando alla sua conclusione: fermo nello scorso weekend per la Coppa Italia (con ennesimo trionfo per Conegliano), riprende dopo due settimane con il suo quarto turno di ritorno, e ci presenta una sfida molto interessante che si potrebbe riproporre nei playoff anche al primo turno, ipotesi per nulla peregrina.

Casalmaggiore, che ha battuto Cuneo nell’ultima partita, ha un record di 9 vittorie e 7 sconfitte e occupa la sesta posizione in classifica, con vantaggio ampio sulla nona che è Firenze; Scandicci invece ha perso un’occasione per allungare su Novara che l’ha battuta al tie break in Toscana, ma comunque con 12-4 resta tre punti sopra le piemontesi occupando la piazza d’onore, e idealmente restando in scia della Imoco. Sarà interessantissimo scoprire quello che succederà nella diretta di Casalmaggiore Scandicci, tra poco vedremo…

DIRETTA CASALMAGGIORE SCANDICCI: SITUAZIONE E CONTESTO

Non manca molto alla diretta di Casalmaggiore Scandicci: partita come detto molto bella, sicuramente la Trasportipesanti sta provando a tornare grande in un campionato di Serie A1 che per il momento è decisamente migliore rispetto a quello precedente. Le cremonesi possono sicuramente togliersi parecchie soddisfazioni, anche se poi ai playoff la strada sarebbe comunque molto complessa perché in questo momento il sesto posto significherebbe incrociare Novara al primo turno, ma altre due potenziali sfidanti sono Monza e la stessa Savino del Bene.

Scandicci dal canto suo vuole fare il definitivo salto di qualità: è già da tempo una delle quattro super potenze del volley italiano ma l’ulteriore step va ancora compiuto, la classifica di regular season la pone come seconda (anche se Novara ha vinto una partita in più) ma questo non significa andare automaticamente a giocare la finale scudetto perché poi si tratterà di battere una delle altre tre big in una serie di playoff, cosa mai semplice. Intanto per le fiorentine vincere a Cremona contro Casalmaggiore sarebbe comunque una bella conferma…











