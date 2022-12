Diretta Scandicci Firenze/ Streaming video Rai: bel derby toscano (volley)

Scandicci Firenze, in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, è il derby toscano che è in programma alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, sicuramente uno dei pezzi forti del Santo Stefano del volley, un giorno festivo dedicato alla Serie A1 di pallavolo femminile che oggi ha in programma la sua tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Sarà quindi un appuntamento speciale per la Savino del Bene Scandicci e per Il Bisonte Firenze, che arricchiranno con un derby l’atmosfera natalizia.

Dal punto di vista strettamente agonistico, dobbiamo osservare che la diretta di Scandicci Firenze avrà senza dubbio la Savino Del Bene nei panni della grande favorita, dall’alto dei suoi 29 punti in classifica e con l’obiettivo di confermare il secondo posto al termine del girone d’andata, mentre Il Bisonte Firenze è attualmente nono con 14 punti e naturalmente l’enorme differenza in classifica spiega già molto bene perché consideriamo Scandicci favorita. Il derby andrà come previsto oppure la sera di Santo Stefano ci porterà novità nella diretta di Scandicci Firenze?

DIRETTA SCANDICCI FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Firenze sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di Serie A1 selezionata per la trasmissione in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Scandicci Firenze sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI SCANDICCI FIRENZE

DIRETTA SCANDICCI FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare la diretta di Scandicci Firenze, ecco che le gerarchie dei valori sono già molto evidenti grazie a quanto abbiamo detto a proposito della classifica. La Savino Del Bene Scandicci ormai da anni è tra le migliori realtà della pallavolo femminile italiana, nella Serie A1 2022-2023 si sta confermando grazie a nove vittorie a fronte di tre sconfitte, con l’unico difetto che potrebbe essere una certa difficoltà quando le partite si prolungano al quinto set, dal momento che tutte le vittorie di Scandicci sono state per 3-0 oppure 3-1 e le due volte in cui è andata al quinto set ha sempre perso.

Il Bisonte Firenze vorrebbe avere di questi problemi, ma naturalmente gli orizzonti stagionali per la squadra del capoluogo sono differenti: finora ci sono state quattro vittorie e otto sconfitte e pure in questo caso possiamo notare che i successi sono sempre stati “pieni”, mentre i due tie-break hanno portato altrettante sconfitte a Firenze. Francamente, per Il Bisonte portare al quinto set Scandicci sarebbe stasera già un eccellente risultato; se sia fattibile, ce lo dirà naturalmente il campo nella diretta di Scandicci Firenze…











