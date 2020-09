Diretta Casalmaggiore Trentino/ Streaming video Rai: Parisi cerca il riscatto

Casalmaggiore Trentino, in diretta dal Pala Radi di Cremona è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. E’ dunque con la diretta tra Casalmaggiore e Trentino che si apre questa seconda giornata del primo campionato di volley femminile e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo: oggi infatti vedremo da vicino le nuove arrivate del campionato della serie A1, ovvero la Delta Despar di Matteo Bertini, promosse a tavolino dopo la conclusione anticipata della precedente stagione di A2, misura imposta dalla federazione durante il lockdown. Di contro una vera istituzione del primo campionato di volley femminile, ovvero Casalmaggiore, che durante i mesi di stop alle competizioni per il lockdown ha completamente cambiato volto, e pare impaziente di tornare protagonista ad alti livelli, dopo qualche stagione in netta difficoltà. Dunque la diretta tra Casalmaggiore e Trentino di questa sera si annuncia come scontro tra il “vecchio” e il “nuovo” della Serie A1 di volley femminile, sfida che senza dubbio ci regalerà tantissimo spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Casalmaggiore e Trentino sarà visibile in diretta tv su Raisport, da anni “casa” del volley italiano: la sfida dunque sarà trasmessa dalle ore 20.30 al canale 57 del telecomando del digitale terrestre. Garantita ovviamente la diretta streaming video della sfida, tramite il noto servizio, aperto a tutti, di Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE TRENTINO: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Casalmaggiore e Trentino, anticipo di gran prestigio per la seconda giornata del campionato della Serie A1 di volley femminile: andiamo allora a vedere come le due squadre approdano a questo turno. Per entrambe le rose naturalmente dobbiamo attenderci anche oggi un certo ritardo di condizione: dopo lo stop allo sport occorso ai primi di marzo per lo scoppio della pandemia, è stato solo nelle ultime settimane che le due squadre hanno potuto cominciare dei veri allenamenti e pure hanno sulle spalle appena un match “ufficiale” nella prima giornata di Serie A1. Proprio qui però possiamo dire che la Delta Despar ha cominciato al meglio il suo percorso in Serie A1: la formazione trentina infatti al debutto non ha messo il piede in fallo andando a superare con un netto 3-0 Brescia. Non è invece partita con la sorte al fianco Casalmaggiore: sconfitta nel primo turno di Supercoppa , pure la squadra rosanero non ha trovato soddisfazione nella prima giornata di Serie A1, andando a perdere col risultato di 3-1 contro l’Imoco. Certo la sfida contro Conegliano appariva banco di prova quasi impossibile per la squadra cremonese (come per molte altre formazioni ovviamente) a questo punto della stagione, ma se non altro Parisi e le sue ragazze hanno già oggi occasione di riscattarsi: la partita odierna si configura più che mai alla portata della Pomì. Chissà però che dirà il campo!

