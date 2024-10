La diretta Casertana Altamura, alle ore 18.30, potrebbe essere un esame di maturità importante per la matricola pugliese, che dopo un inizio difficile da neopromossa in campionato sta risalendo la china. Due vittorie consecutive per l’Altamura che nell’ultimo match ha inflitto un secco 2-0 alla Juventus U23, uno slancio da confermare ma che al momento ha portato i pugliesi a un passo dalla zona play off.

Rispetto all’Altamura a quota 13 punti è due lunghezze indietro la Casertana, che ha perso però tre delle ultime quattro partite disputate: dopo la vittoria contro la Cavese i Falchi sono caduti di nuovo nell’ultimo impegno, cadendo di misura in casa della capolista Benevento. Una prestazione da non disprezzare ma ora alla Casertana servono punti per risollevarsi dai bassifondi della classifica del girone C.

DIRETTA CASERTANA ALTAMURA: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Casertana Altamura sui canali televisivi sarà necessario un abbonamento alla pay tv satellitare, con Sky che mantiene l’esclusiva per tutte le partite di Serie C e che offre con l’applicazione Sky Go anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet, chance questa offerta anche da un abbonamento a NOW Tv.

CASERTANA ALTAMURA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ad anticipare le mosse dei due allenatori e tuffiamoci nell’atmosfera del match con le probabili formazioni della diretta Casertana Altamura. 4-2-3-1 per la Casertana con Zanellati a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Mancini, Bacchetti, Kontek e Fabbri. I vertici arretrati sulla zona mediana saranno Matese e Collodel, sul fronte offensivo stazioneranno Paglino, Deli e Salomaa a supporto del centravanti Bakayoko. Per l’Altamura 4-2-3-1 con Manè, Gigliotti, Sadiki e Acampa schierati nella difesa a quattro davanti all’estremo difensore Viola. I vertici arretrati di centrocampo saranno Bumbu e Franco con Rolando, Peschetola e Leonetti schierati a supporto dell’unica punta di ruolo, Sabbatani.

CASERTANA ALTAMURA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le principali agenzie di scommesse propongono le seguenti quote per la diretta Casertana Altamura. Successo interno della Casertana quotato 2.15, per il pareggio la quota proposta è 2.95 mentre la quota per l’affermazione esterna dell’Altamura viene fissata a 3.35.