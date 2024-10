DIRETTA ALTAMURA JUVENTUS U23, BIANCONERI ULTIMI IN CAMPIONATO

La diretta Altamura Juventus U23 è in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio San Nicola come partita valida per la decima giornata del campionato di Serie C 2024/2025. I pugliesi stanno occupando la sedicesima posizione in classifica, la prima valida per un posto nei playout retrocessione, con dieci punti sin qui conquistati insieme con Foggia e Cavese, davanti solo per differenza reti. L’obiettivo sarebbe dunque quello di abbandonare le zona più calde e continuare a macinare preziosi punti salvezza magari bissando il successo esterno dello scorso turno ottenuto contro il Latina.

I giovani bianconeri stanno invece vivendo un’avvio di stagione decisamente complicato ed anche un po’ al di sotto delle aspettative ritrovandosi all’ultimo posto con appena sei punti guadagnati, gli stessi del Taranto davanti per una sola rete di differenza. Difficile ipotizzare quale potrà essere il cammino per i piemontesi che hanno bisogno di una svolta se vorranno risollevare le proprie sorti. Infine, la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Mario Picardi, proveniente dalla sezione AIA di Viareggio, al quale sarà garantito il supporto offerto dagli assistenti Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Bruno Galigani di Sondrio mentre il quarto uomo è Leonardo Mastrodomenico di Matera.

DIRETTA ALTAMURA JUVENTUS U23, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Altamura Juventus U23 sarà come di consueto garantita da Sky, visto che l’emittente satellitare detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi vorrà seguire l’evento potrà dunque sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254 se possiede un abbonamento valido oppure utilizzare il servizio streaming offerto da Sky Go.

ALTAMURA JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per il calcio d’inizio della diretta Altamura Juventus U23 cresce con il passare dei minuti e nel frattempo proviamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni. I pugliesi dovrebbero ripresentarsi in campo con il 3-5-2 ammirato contro il Latina e quindi mister Di Donato dovrebbe affidarsi a Pane tra i pali, Silletti, De Santis ed Acampa in difesa, Rolando, Dipinto, Franco D’Amico, Manè a centrocampo mentre la coppia offensiva sarà formata da Leonetti e Palermo, apparsi in grande spolvero.

La Next Gen del tecnico Paolo Montero non potrà contare sullo squalificato Comenencia e sul portiere Simone Scaglia, operato ad una spalla in questi giorni, nel suo 3-5-2- puntando invece ancora in porta su Daffara. Davanti a lui in difesa ci saranno Mulazzi, Felipe e Poli, a centrocampo ecco Palumbo, Macca, Owusu, Faticanti ed Afena-Gyan mentre in attacco ci saranno Papadopoulos e Guerra.

DIRETTA ALTAMURA JUVENTUS U23, LE QUOTE

Cerchiamo infine di capire quale potrebbe essere il pronostico del risultato finale per la diretta Altamura Juventus U23 consultando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Sia per Sisal che per Planetwin il Team Altamura è favorito per il successo in questo scontro pagando infatti l’1 a 2.10 mentre la Juventus Nex Gen ha più o meno le stesse chances di tornare a casa coi tre punti, il 2 è quotato 3.20, così come di chiudere la sfida con un pareggio, l’x è fissato a 3.25.