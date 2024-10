DIRETTA CASERTANA CATANIA: RISULTATO IN EQUILIBRIO?

La diretta Casertana Catania (fischio d’inizio previsto per le 15.00 di domenica) sarà una sfida con i campani che arrivano in serie positiva all’appuntamento. Quattro pareggi e una vittorie nelle ultime cinque partite dei Falchi, che dopo il successo interno col Taranto hanno pareggiato sul campo dell’Audace Cerignola nell’ultimo turno disputato in campionato.

Catania in risalita nella classifica del girone C, gli etnei hanno battuto il Monopoli nell’ultima sfida disputata e hanno interrotto una serie di tre partite consecutive senza vittoria. Successo importante perché i Gabbiani si trovavano in testa alla classifica, il Catania ha riagganciato il treno del quarto posto riprendendo a correre dopo quello che era stato un inizio di stagione incoraggiante.

DIRETTA STREAMING VIDEO CASERTANA CATANIA: DOVE VEDERE LA SFIDA IN TV

Andiamo a scoprire il modo di seguire la diretta Casertana Catania, che come tutti i match di terza serie sarà esclusiva di Sky, che trasmetterà in diretta tv l’incontro sui canali satellitari di Sky Sport. Da non dimenticare l’opzione di NOW TV per vedere la partita in diretta streaming video via internet.

CASERTANA CATANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Puntiamo i riflettori per scoprire quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Casertana Catania. La Casertana opterà per il modulo 4-2-3-1: Zanellati estremo difensore alle spalle di una linea a quattro sulla retroguardia formata da Heinz, Kontek, Gatti e Falasca. Bianchi e Proia vertici arretrati sulla mediana a sostegno di Pagliano, Deli e Carretta, che supporteranno l’azione del terminale offensivo della squadra, Asencio. Il Catania schiererà un 4-3-3, con Adamonis tra i pali alle spalle della linea difensiva composta da Castellini, Di Gennaro, Quaini e Guglielmotti. Terzetto di centrocampo con Sturaro, Verna e Anastasio schierati dal 1′, il tridente offensivo sarà quello con Lunetta, Carpani e Sarli titolari.

QUOTE CASERTANA CATANIA, SU CHI SCOMMETTERE?

Chi vuole puntare sulla diretta Casertana Catania? Ecco le quote delle agenzie di scommesse sul match: vittoria della Casertana quotata 3.20, per il pareggio la quotazione scende a 2.85 mentre la quota riferita a un successo al “Pinto” del Catania viene offerta a 2.25.