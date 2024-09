La diretta Audace Cerignola Casertana, che inizia alle ore 18.30 di domenica, arriva in un momento positivo per entrambe le squadre. I pugliesi provano ad andare in orbita dopo il positivo pareggio di Catania che ha portato il Cerignola a quota 11 punti in classifica, a sole 2 lunghezze dal Monopoli capolista e con la prospettiva di poter puntare alle posizioni di vertice del girone C.

La Casertana è più indietro nella graduatoria, a quota 7 punti, ma i campani nel turno infrasettimanale sono riusciti a centrare una vittoria importante, 2-0 al Taranto in casa, incamerando una boccata d’ossigeno importante per la classifica dopo un avvio stagionale incerto, ottenendo la prima vittoria dell’annata dopo aver messo in fila tre pareggi consecutivi.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CASERTANA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Audace Cerignola Casertana sarà necessario avere un abbonamento a Sky o al servizio di streaming NOW TV per seguire l’esclusiva delle partite di terza serie. Come sempre, la nostra redazione offrirà anche una diretta testuale per aggiornarvi in tempo reale sulle emozioni e i momenti chiave della partita.

AUDACE CERIGNOLA CASERTANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

È arrivato il momento di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo nella diretta Audace Cerignola Casertana. L’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele adotterà il modulo 3-5-2, con la coppia d’attacco formata da Salvemini e Cuppone, pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il centrocampo dovrebbe vedere in campo Tascone, Campomaggio e Angel Maza, con un possibile ballottaggio tra Bianchini e lo spagnolo per una maglia da titolare. La Casertana, invece, si schiererà con un 4-2-3-1: Zanellati difenderà la porta, mentre la linea difensiva sarà composta da Heinz, Kontek, Gatti e Falasca. In mediana, Bianchi e Proia garantiranno l’equilibrio, supportando la trequarti composta da Pagliano, Deli e Carretta, che agiranno alle spalle dell’unica punta Asencio.

AUDACE CERIGNOLA CASERTANA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Audace Cerignola Casertana offre queste quote, stando alle valutazioni delle principali scommesse, per chi vorrà concedersi una puntatina sulla partita. Vittoria dell’Audace Cerignola quotata 1.85, si alza a 3.15 la quota relativa al pareggio mentre la vittoria fuori casa della Casertana viene quotato 4.25.