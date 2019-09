Diretta Casertana Catanzaro / Streaming video e tv: giallorossi per tenere la vetta

Casertana Catanzaro, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, è la partita in programma oggi, domenica 29 settembre 2019, valida per la 7^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le 15.00. Sarà una sfida d’alta classifica quella che andrà in scena al Pinto di Caserta tra due formazioni che vogliono fare bene. La formazione di casa ha bisogno di punti per poter continuare a mantenere posizioni buone in vista dei playoff. I rossoblu poi vorranno certo riscattarsi dopo il pari a reti bianche vissuto in settimana con il Bisceglie. Invece i calabresi, che hanno appena superato per 2-0 il Rieti nel turno precedente, sono primi in classifica e puntano alla promozione in serie B senza mezzi termini. Ecco perché è lecito attendersi una gara aperta e che verrà ben giocata da entrambe le formazioni che vogliono i tre punti. Prevista anche una buona cornice di pubblico visto che si tratta di due tifoserie che non fanno mai mancare il loro supporto alle squadre.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Catanzaro non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA CASERTANA CATANZARO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella gara contro il Catanzaro servirà la miglior Casertana possibile soprattutto perché potrebbe trattarsi di uno scontro diretto. Per i rossoblu di mister Ginestra il modulo sarà sempre il 3-5-2 che vedrà in porta Crispino mentre a sua protezione agiranno Silva, Caldore e Rainone. In mezzo al campo spazio per D’Angelo, Laaribi e Santoro che dovranno fare un grande lavoro per limitare le scorribande dei calabresi. Sulle fasce spazio certo per Zito ed Adamo. In avanti non mancherà il bomber del girone C, Gigi Castaldo con accanto Starita pronto a dare fastidio alla difesa giallorossa. Il Catanzaro vorrà vincere pur trattandosi di una partita complicata in uno stadio mai semplice nella serie C attuale. Mister Auteri opterà ancora una volta per il 3-4-3 con Di Gennaro in porta mentre in difesa agiranno Celiento, Martinelli e Quaranta. A centrocampo ci sarà spazio sicuramente per Casoli, Maita, Risolo e Nicoletti che stanno ben figurando in questa stagione. Avanti sulle fasce ci saranno Fischnaller e Kanoute con Bianchimano a fare da riferimento offensivo per l’attacco calabrese. Volendo poi analizzare lo stato di forma delle due squadre va detto che la Casertana basa gran parte del suo gioco sul centravanti, Gigi Castaldo. Un top player per la serie C anche considerando le sue elevatissime qualità tecniche. Si tratta di un centravanti che ha esperienza e che apre bene il gioco sulle fasce. Non solo un bomber dunque, ma anche un grande aiuto per tutti i compagni. La difesa va ancora registrata anche se Silva si sta imponendo già come leader del reparto difensivo. Bene anche Crispino, giovane portiere rossoblu, che si candida ad essere uno dei migliori del girone C della serie C. Passando invece al Catanzaro, la formazione di mister Auteri sta facendo del gioco di squadra un elemento preponderante. I giallorossi hanno trovato un attacco formidabile con Bianchimano, Fischnaller e Kanoute sempre decisivi fin qui. Sono loro tre i pericoli maggiori per la difesa della Casertana che avrà molto lavoro da fare. Benissimo anche la fase difensiva dei giallorossi che stanno giocando un’ottima stagione fin qui. La resa del Catanzaro sta mostrando una tenuta fisica importante per i ragazzi di mister Auteri.

QUOTE E SCOMMESSE

Casertana leggermente favorita nello scontro diretto in casa contro i giallorossi di Calabria. SNAI quota la vittoria della formazione casalinga a 2.25 mentre il pareggio a 3.50. Vittoria ospite quotata a 2.50 dimostrazione della difficoltà della sfida. Under quotato invece a 2.65 mentre l’Over a 1.68.



