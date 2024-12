DIRETTA CASERTANA LATINA, LOTTA SALVEZZA

Lotta nella zona rossa della classifica di questo campionato di Serie C Girone C. La diretta Casertana Latina si disputerà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 17:30 vedrà due formazioni alla ricerca di punti vitali per la salvezza. La Casertana ha messo fine alla propria striscia positiva che durava dal 31 ottobre con sei pareggi di fila con Altamura, Sorrento, Monopoli, Foggia, Giugliano e Potenza fino ai tre punti con il Crotone. Nell’ultimo match come detto è arrivato il ko: 1-0 per il Trapani.

Il Latina sta sicuramente passando un periodo più negativo. Se si considera il mese di novembre e metà di quello di dicembre ci sono state solo due vittorie in sette partite ovvero quelle con il Sorrento e Picerno, entrambe per 2-0.

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA LATINA, STREAMING VIDEO

Dove vedere diretta Casertana Latina? Il match, come tutti gli altri del campionato di Serie C Girone C, verrà trasmesso da Sky e si potrà assistere grazie all’abbonamento al pacchetto Calcio che vi offre la possibilità di guardare la gara in diretta streaming, naturalmente sull’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA LATINA

Adesso guardiamo assieme le probabili formazioni Casertana Latina. I rossoblu giocheranno col 3-4-1-2 con Zanellati tra i pali, difeso dal terzetto Heinz, Bacchetti e Gatti. A centrocampo Paglino, Bianchi, Collodel e Falasca. Sulla trequarti Carretta-Bakayoko dietro a Deli.

Il Latina invece replica con l’assetto tattico 4-3-3 più classico. In porta Zacchi, protetto da Ercolano, Di Renzo, Vona e Crecco. Nella zona nevralgica del campo troveremo Di Livio, Cittadino e Riccardi con Bocic, Mastroianni e Improta in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA LATINA

Se siete interessati alle quote per le scommesse Casertana Latina, questa sarà la vostra sezione preferita. L’1 fisso in favore dei rossoblu è messo a lavagna a 1.90 contro i 4.10 relativi al 2 fisso. Il segno X è pagato 3.

L’Over 2.5 è offerto a 2.35 rispetto all’1.50 dell’Under. Gol e No Gol a 2.10 e 1.45.