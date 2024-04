DIRETTA/ Casertana Picerno (risultato 1-0) streaming tv: la sblocca Curcio! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA CASERTANA PICERNO (RISULTATO 1-0): PADRONI DI CASA AVANTI NEL RECUPERO

La Casertana prova ad aumentare i giri nella parte centrale del primo tempo. Al 26′ gran botta di Curcio ma è la traversa a salvare il Picerno, quindi Summa al 32′ con un gran colpo di reni si oppone a una conclusione di Anastasio. Arrivano due cartellini gialli, vengono ammoniti Montalto e Santarcangelo, quindi vengono segnalati 3′ di recupero e proprio nell’extra time la Casertana trova il gol del vantaggio. Lo firma Curcio al 46′, con un colpo di testa in tuffo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CASERTANA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Uno “spareggio” così importante di Serie C, non poteva non avere il supporto delle telecamere e così la diretta di Casertana Picerno, se siete abbonati, potrete vederla in tv sul canale Sky Calcio. Non solo, sarà possibile anche seguire la diretta di Casertana Picerno in streaming con l’applicazione Sky Go sul nostro smartphone.

CI PROVA ANASTASIO

Il match inizia a ritmi piuttosto compassati, all’8′ la Casertana prova a scuotere lo stallo con una conclusione dalla distanza di Anastasio che non trova la porta. Al quarto d’ora risponde il Picerno ma Venturi è attento su una gran botta di Murano. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Deli; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. A disposizione: Marfella, Soprano, Bacchetti, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia, Proietti. All. Cangelosi. PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Gilli, Allegretto, Guerra; Pitarresi, Ciko; Albertini, Santarcangelo, Petito; Murano. A disposizione: Merelli, Esposito, Pagliai, Ceccarelli, Maiorino, Savarese, De Ciancio, Cadili, D’Agostino, Graziani. All. Longo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Casertana e Picerno si affrontano nel segno dell’equilibrio: con 50 gol realizzati i lucani vantano il quarto attacco del campionato, mentre i campani al momento fanno della difesa il loro punto di forza, essendo riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro uscite, che hanno fruttato 10 punti e in generale la Casertana ha migliorato di molto il proprio rendimento difensivo, con 34 reti incassate finora nel complesso.

La Casertana non perde da sette partite consecutive in campionato, il Picerno sta avendo invece problemi importanti nel rendimento in trasferta, con tre sconfitte consecutive e nove gol realizzati in tre partite, con 6 gol incassati solamente nell’ultima uscita sul campo dell’Avellino. Per quanto riguarda i precedenti, il Picerno non è mai riuscito a fare bottino pieno contro la Casertana da quando entrambe le compagini disputano il campionato di Serie C, con i campani che sono tornati tra i professionisti, da quando c’è anche il Picerno, dopo la parentesi del 2019/20. (agg. di Fabio Belli)

CASERTANA PICERNO: SPAREGGIO PER IL QUARTO POSTO!

Brividi nello “spareggio” di Serie C tra Casertana Picerno, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 18.30. E’ scontro per il quarto posto nel girone C, con la Casertana che al momento precede di due lunghezze il Picerno. Due vittorie consecutive per i Falchi, che hanno espugnato Foggia e hanno ottenuto 10 punti nelle ultime quattro sfide disputate in campionato.

Dopo tre sconfitte consecutive è riuscito a rialzare la testa nell’ultimo match disputato anche il Picerno, battendo in casa l’Audace Cerignola e dunque riportandosi all’inseguimento del quarto posto occupato proprio dalla Casertana. Per i lucani la partecipazione ai play off è certa e ora proveranno a piazzarsi nel miglior modo possibile in una regular season che li ha visti a lungo anche in lizza per la seconda posizione.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PICERNO

Una sfida tesa e combattuta che sarà decisa dai particolari, fin dalla decisione delle formazioni da schierare. E quindi diamo un occhio a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Casertana Picerno. Sul fronte Casertana, Vincenzo Cangelosi schiererà la sua squadra con il 3-5-2. Come portiere Branduani; difesa con tre centrali, Dutu, Monteagudo e Gasbarro; centrocampo folto a cinque con Macca, Nicoli, Laaribi, Izzillo, Di Marco; reparto d’attacco affidato alla vena di Polidori e Artistico. Proverà a opporre resistenza e a contrattaccare il Picerno di mister Emilio Longo che predisporrà i suoi uomini in un 4-2-3-1: Dovrebbero andare in porta Merelli; in difesa Albertini, Gilli, Allegretto, Guerra; due mediani in mezzo al campo, Pitarresi e Gallo; tre mezze punto a supporto del bomber Murano.

QUOTE CASERTANA PICERNO

Molti appassionati di scommesse sportive potrebbero decidere di giocarsi la diretta Casertana Picerno: ecco le quote che Snai attribuisce a questa partita. La vittoria della Casertana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Picerno abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











