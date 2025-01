Diretta Casertana Picerno: presentazione della partita e probabili formazioni

La diretta Casertana Picerno, alle ore 17.30, offrirà una sfida tra due squadre in una situazione di classifica molto diversa l’una dall’altra, allo Stadio Alberto Pinto la squadra di casa dovrà trovare punti che mancano da tre giornata in cui la Casertana è stata sconfitta da Trapani, Latina e Juventus Next Gen nell’ultima uscita fuori casa per 1-0. Anche il Picerno non vince da tre partite ma si presenta a Caserta forte del suo nono posto che ad oggi significherebbe playoff e da un pareggio casalingo con il Trapani, decimo in classifica a pari punti, complicato dopo aver giocato in inferiorità numerica per più di un tempo.

Probabili formazioni Casertana Picerno

La Casertana, squadra di casa, dovrebbe presentarsi con il classico 3-4-2-1 di mister Manuel Iori, con Mirko Carretta come riferimento davanti e Michele Vano alle sue spalle in coppia con uno tra Filippo Damian e Axel Bakayoko, Falasca e Paglino confermati sugli esterni così come Deli e Collodel in mezzo al campo, per il reparto difensivo fiducia a Heinz, Kontek e Gatti davanti a Zanellati. Il Picerno, ospite, si affiderà al 4-2-3-1 di mister Francesco Tomei ma con delle modifiche rispetto all’ultima uscita, Summa tra i pali, Gilli e Nicoletti in difesa insieme a Pagliai e Guerra, a centrocampo squalificato Di Ciancio toccherà a Petito affiancare Franco, sulla trequarti confermati Energe ed Esposito con Maiorino dietro a Bernardotto.

Diretta Casertana Picerno: dove seguire la gara

Come tutto il campionato di Serie C di ogni girone anche la diretta Casertana Picerno potrà essere seguita dagli appassionati tramite i canali di Sky Sport o sulle piattaforme di Sky Go e Now Tv.

Casertana Picerno: il pronostico della sfida

La diretta Casertana Picerno potrebbe essere una sfida interessante in quanto entrambe le squadre hanno bisogno di vincere sia per ritrovare lo spirito e rialzarsi da tre giornate senza i tre punti sia perché hanno bisogno di punti, la Casertana, per uscire dalla zona playout, il Picerno, per consolidare la sua posizione nei playoff.

Gli ospiti sono sicuramente i favori ma la Casertana sarà sicuramente spronata dal suo allenatore che già vede il suo ruolo in bilico e che con la terza sconfitta consecutiva e la posizione della squadra sempre più a rischio retrocessione potrebbe venire esonerato perché ritenuto responsabile della situazione o anche solo per dare una scossa ai giocatori. Dall’altra parte il Picerno in caso di pareggio o sconfitta potrebbe non essere del tutto insoddisfatto in quanto il Trapani dovrà giocare una gara difficile contro il Crotone, sesto in classifica, e gli inseguitori dei playoff, Sorrento e Team Altamura, si scontrano tra loro.