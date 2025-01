DIRETTA JUVENTUS U23 CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sfida tra squadre con obiettivi comuni, si potrebbe quindi inquadrare così la diretta Juventus U23 Casertana, che introduciamo con i numeri dei padroni di casa bianconeri e dei loro ospiti campani nei primi venti turni in attesa di vederli scendere in campo per la ventunesima giornata del girone C della Serie C. Per la Juventus U23 il periodo è più che positivo, grazie a tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate, un deciso miglioramento dopo mesi difficili come certifica la classifica con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e ben dieci sconfitte.

Video Audace Cerignola Juventus U23 (3-3)/ Gol e highlights: Salvemini non basta! (Serie C, 21 dicembre 2024)

La Casertana è leggermente davanti grazie a 20 punti conseguiti tramite tre vittorie, ben undici pareggi e sei sconfitte, ma l’andamento recente è assai meno brillante, con una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime cinque partite. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Juventus U23 Casertana comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Casertana Latina (0-2)/ Gol e highlights: ci pensano Vona e Riccardi! (Serie C, 21 dicembre 2024)

DIRETTA JUVENTUS U23 CASERTANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus U23 Casertana sarà trasmessa sabato 4 gennaio alle ore 15 su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della terza serie. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go per dispositivi mobili e smart TV.

SCONTRO IN BASSA CLASSIFICA

In zona play out sabato 4 gennaio inizierà il 2025 di Juventus Next Gen e Casertana che si affronteranno nella diretta Juventus U23 Casertana. La sfida avrà inizio sabato alle ore 15 allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella, casa della seconda squadra bianconera dal 2024. Una vera e propria sfida playout fra due squadre appaiate in fondo alla classifica del girone C della Serie C in sedicesima e diciassettesima posizione, con rispettivamente venti punti la Casertana e diciotto la Juventus Next Gen.

Diretta/ Casertana Latina (risultato finale 0-2): bis con Riccardi! (Serie C, 21 dicembre 2024)

Tuttavia i giovani bianconeri dopo un inizio difficile stanno vivendo ora un ottimo momento di forma. Nelle ultime cinque infatti per i ragazzi di Montero sono arrivate tre vittorie e due pareggi. Al contrario la Casertana arriva da due sconfitte consecutive contro Latina e Trapani, e l’ultima vittoria risale al 6 dicembre, quando i campani vinsero per 3-2 contro il Crotone. La Juventus U23 potrebbe quindi superare la Casertana mettendola in una posizione quantomai difficile in ottica play out.

JUVENTUS U23 CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus Next Gen guidata da Montero dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Daffara, difesa a tre composta da Stivanello, Scaglia F. e Pedro Felipe. A centrocampo, Comenencia e Cudrig sulle fasce, con Peeters e Palumbo in mezzo. In attacco, Guerra e Anghelè agiranno alle spalle di Da Graca.

La Casertana di mister Rainone risponde con il 4-2-3-1: Vilardi in porta, difesa con Fabbri, Kontek, Bacchetti e Falasca. In mediana Collodel e Damian. Il terzetto Bakayoko, Deli e Paglino supporterà l’unica punta Iuliano.

DIRETTA JUVENTUS U23 CASERTANA, LE QUOTE

Equilibrio quasi totale secondo i bookmakers per la diretta Juventus U23 Casertana. La Juventus U23 parte favorita di un soffio con una quota di vittoria fissata intorno a 2.65, mentre il successo della Casertana si attesta a 2.75. Il pareggio è quotato a 2.80. L’Over 2.5 è offerto a 2.10 e l’Under 2.5 a 1.65.