Diretta/ Casertana Taranto streaming video tv: scontro tra outsider (Serie C, 30 marzo 2024)

Casertana Taranto, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. La Casertana si trova attualmente al sesto posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 52 punti ottenuti dopo trentatré giornate. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Crotone, la squadra guidata da mister Cangelosi è stata appena superata in classifica dal Taranto e ora ha l’opportunità di riscattarsi in questo match. Con una sola sconfitta nelle ultime dieci partite disputate al “Pinto”, i rossoblù sono distanti solo 3 punti dal terzo posto occupato dall’Avellino, un obiettivo che garantirebbe un’ottima posizione nei playoff.

Il Taranto si trova attualmente al quinto posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 53 punti ottenuti dopo trentatré giornate. La squadra allenata da Eziolino Capuano ha guadagnato posizioni grazie alla vittoria nel derby pugliese contro il Brindisi e ha ridotto il gap su Avellino e Picerno, che la precedono in classifica. Gli Ionici hanno la possibilità di continuare a scalare la classifica in questa giornata, approfittando dello scontro diretto tra le squadre che li precedono, ma per farlo avranno bisogno di ottenere una nuova vittoria in questo importante match.

CASERTANA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Casertana Taranto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Taranto e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Casertana Taranto, match che andrà in scena allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Per la Casertana, Vincenzo Cangelosi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Macca, Nicoli, Laaribi, Izzillo, Di Marco; Polidori, Artistico. Risponderà il Taranto allenato da Eziolino Capuano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Summa; Pagliai, Cadili, Novella, Guerra; Gilli, Pitarresi; Ciko, Esposito, Albadoro; Murano.

CASERTANA TARANTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Casertana Taranto ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Casertana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











