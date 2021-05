Diretta Castiglioni Carraro/ Finale 100 rana, streaming video Rai: azzurre favorite!

DIRETTA CASTIGLIONI CARRARO, FINALE 100M RANA FEMMINILE: AZZURRE PER L’ORO!

Si accenderà questa sera alle ore 18.25 la finale dei 100m rana femminili agli Europei di nuoto 2021 di Budapest, gara che vede protagonista assolute le nostre Arianna Castiglioni e Martina Carraro, prime indiziate per la conquistare delle medaglie, oggi alla Danube Arena. Ancora una volta le raniste della nostra nazionale non deludono e dopo sfolgoranti prestazioni nelle batterie e nelle semifinali, occorso solo ieri, ecco che tra poche ore Castiglioni e Carraro saranno di nuovo in vasca per accedere al podio. Per le azzurre un banco di prova importante, in vista anche delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021 a cui pure giungono in grande condizione, dopo le ottime cose fatte vedere solo poche settimane fa agli Assoluti italiani: sarà dunque una grande emozione vederle nuotare per l’oro continentale, pure con l’amarezza di non vedere con Castiglioni e Carraro anche Benedetta Pilato, eliminata nelle battere (pur avendo trovato il quarto miglior crono ieri mattina).

DIRETTA CASTIGLIONI CARRARO, STREAMING VIDEO E TV DELLA FINALE DEI 100 RANA AGLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordato che la finale dei 100 m rana femminili agli Europei di nuoto 2021 con le nostre Arianna Castiglioni e Martina Carraro avrà inizio alle ore 18.25 a Budapest, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Rai 2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche magiare saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2, DELLA FINALE CON CASTIGLIONI E CARRARO

DIRETTA CASTIGLIONI CARRARO, FINALE 100M RANA, AGLI EUROPEI NUOTO 2021: LE RIVALI DELLE AZZURRE

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla finale dei 100m rana femminili agli Europei di nuoto 2021, dove Arianna Castiglioni e Martina Carraro faranno di tutto per salire sul gradino più alto del podio e dunque regalare nuove medaglie all’Italia del nuoto. Le azzurre hanno certo il favore del pronostico. Dopo tutto già nelle batterie le due hanno dato spettacolo: la bustocca è stata la migliore dei preliminari con il tempo di 1.05.98, seguita con un gap di +0.28 dalla nuotatrice ligure, e nelle semifinali Carraro ha trovato il secondo tempo (1.06.09) e la Castiglioni il quarto. Pure chiaramente non saranno le azzurre le sole big da tenere d’occhio nella finale di questa sera: una inaspettata Sophie Hansson le darà del filo da torcere, specie dopo l’ottimo 1.05.69 segnato in semifinale solo ieri e attenzione pure a Renshaw ed Efimova, sempre agguerrite.

