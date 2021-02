Diretta Ternana Catania/ Streaming video tv: gara speciale per Lucarelli (Serie C)

DIRETTA TERNANA CATANIA: SFIDA OSTICA PER LA CAPOLISTA

Ternana Catania, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani, va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 17 febbraio: nuovo turno infrasettimanale nel campionato di Serie C 2020-2021, siamo arrivati alla 25^ giornata e per il girone C troviamo in campo una Ternana che, dopo aver saltato il match contro il Potenza, si ripresenta ancora imbattuta e con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Ruolino di marcia spaventoso per le fere, il cui ultimo impegno è stato il roboante 5-1 rifilato alla Casertana; oggi però al Liberati ci sarà una sfida ostica e anche speciale per Cristiano Lucarelli, che affronta la sua vecchia squadra.

Il Catania sta facendo bene, chiaramente è troppo lontano per pensare di lottare per la promozione diretta ma intanto può sperare di andare a prendersi una delle posizioni tra la seconda e la quarta. Arriva qui con la vittoria sulla Virtus Francavilla che è stata preziosa per continuare il cammino e uscire da un periodo breve non troppo positivo; sarà allora molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Ternana Catania, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali legati alla partita, iniziando come sempre dalla lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA TERNANA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Catania non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare per questa giornata di Serie C; di conseguenza l’unico modo che avrete per seguire la partita sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le gare del campionato di terza divisione. Per avere accesso alle immagini in diretta streaming video si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio oppure acquistare il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CATANIA

Lucarelli ha l’imbarazzo della scelta per Ternana Catania: può schierare Raicevic, Ferrante o Vantaggiato come prima punta, quest’ultimo sulla trequarti al posto di Falletti con Partipilo o Diego Peralta da esterno destro, poi Torromino o Furlan a sinistra. Una potenza offensiva quasi imbarazzante, che in mediana può essere coperta da Proietti o Palumbo, o ancora Salzano e Paghera; Mammarella può tornare titolare come terzino sinistro, a destra giocherà Laverone mentre a protezione del portiere Iannarilli agiranno Kontek e Boben, anche se Suagher e Michele Russo non partono battuti. Il Catania di Giuseppe Raffaele schiera un 3-4-1-2: davanti a Confente ci sono Sales, Giosa e Tommsao Silvestri, sulle corsie laterali avranno spazio Albertini e Zanchi con un centrocampo nel quale Dall’Oglio e Maldonado insidiano le maglie di Rosaia e Welbeck, almeno uno dei due potrebbe giocare titolare per naturale turnover. Incertezza anche nel reparto avanzato: Manneh potrebbe prendere il posto di Golfo e agire tra le linee come trequartista, Sarao invece è in competizione con Di Piazza e Reginaldo per un posto nel tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Ternana Catania, quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quanto puntato; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che vale 3,60 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4,75 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA