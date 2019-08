Diretta Catania Cagliari/ Risultato live: derby tra le isole (amichevole)

Catania Cagliari, in diretta dallo stadio Angelo Massimino di Catania, è la partita amichevole in programma questa sera, venerdì 9 agosto, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Dunque Catania Cagliari sarà uno stuzzicante “derby” tra le due isole maggiori italiane, con riflettori puntati naturalmente soprattutto sui sardi, dal momento che il Cagliari gioca in Serie A. I rossoblù appena due giorni fa erano in Turchia, dove hanno disputato una partita pareggiata per 2-2 contro i padroni di casa del Fenerbahce a Istanbul: adesso eccoli in Sicilia, per avere l’occasione di testare l’intera rosa a poco più di una settimana dal debutto ufficiale nella nuova stagione, in Coppa Italia. Per il Catania sono invece giorni ancora più intensi: i siciliani infatti già questa domenica giocano in Coppa Italia contro il Venezia nel secondo turno, dopo avere avuto la meglio sul Fanfulla nel turno precedente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Cagliari non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa amichevole di sicuro interesse. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network delle due società isolane.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CAGLIARI

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Catania Cagliari, dobbiamo fare alcune osservazioni interessanti. Naturalmente i rossoblù sardi hanno giocato appena 48 ore fa a Istanbul contro il Fenerbahce, di conseguenza Rolando Maran potrebbe fare turnover per dare spazio a quei giocatori che mercoledì hanno avuto meno spazio. Ricordiamo che la formazione titolare in Turchia aveva visto in porta Cragno che però nel finale aveva avuto un infortunio (dunque qui il cambio è sicuro con Rafael), protetto da una difesa a quattro composta da Cacciatore, Ceppitelli, Klavan e Lykogiannis; a centrocampo avevamo avuto Rog, subito Nainggolan e Ionita, ecco poi Birsa sulla trequarti in appoggio a Pavoletti e Joao Pedro. Oggi è prevedibile che ci siano novità, forse è più facile che sia titolare chi era subentrato dalla panchina.



