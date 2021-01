Diretta Catania Foggia/ Streaming video tv: una grande classica (Serie C)

DIRETTA CATANIA FOGGIA: CHE SFIDA!

Catania Foggia, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti, è la partita di cartello della diciannovesima giornata del girone C di Serie C: il girone d’andata si chiude infatti con una grande classica, in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, presso lo stadio Angelo Massimino della città siciliana. C’è dunque grande attesa per la diretta di Catania Foggia. La classifica colloca siciliani e pugliesi sostanzialmente alla pari: il Foggia ha 28 punti e il Catania 27, ma a causa del -2 di penalizzazione senza il quale sarebbero gli etnei avanti di un punto rispetto ai pugliesi. In ogni caso, parliamo di due squadre saldamente in zona playoff, alla ricerca di punti per avvicinare la migliore posizione possibile, posto infatti che la lotta per il primato sembra essere fuori portata. Il Catania poi deve riscattare la sconfitta sul campo della Casertana, un brutto inizio d’anno solare, mentre il Foggia arriva dal pareggio contro la Juve Stabia: l’obiettivo comune è dunque la prima vittoria del 2021.

DIRETTA CATANIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Foggia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana: appuntamento dunque in pay per view sul canale Sky Sport 254. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA FOGGIA

Esaminiamo adesso le probabili formazioni di Catania Foggia basandoci sulle mosse nella scorsa giornata. Il Catania aveva proposto un 3-4-1-2 con Confente in porta, protetto dai tre difensori Tonucci, Silvestri e Zanchi; a centrocampo avevano giocato per i siciliani Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Biondi, mentre Piccolo era stato il trequartista a sostegno della coppia di attaccanti formata da Sarao e Reginaldo. Per il Foggia possiamo invece prendere a riferimento questo modulo 3-5-2: Fumagalli in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Germinio, Anelli e Gavazzi; a centrocampo da destra a sinistra avevano giocato Del Prete, Rocca, Vitale, Salvi e Di Jenno, infine Curcio e D’Andrea avevano formato il tandem rossonero d’attacco titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Catania Foggia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



