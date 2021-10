Diretta Catania Juve Stabia/ Streaming video tv: torna una bella classica! (Serie C)

DIRETTA CATANIA JUVE STABIA: PER GLI ETNEI DELICATISSIMA

Catania Juve Stabia, che sarà diretta dal signor Michele Giordano, prende il via alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre presso lo stadio Massimino e vale per l’ottava giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Una sfida ormai classica, con tanti incroci nel passato e che oggi è delicata soprattutto per gli etnei: nell’ultimo turno la squadra rossazzurra ha rialzato la testa vincendo sul campo del Picerno, ma la situazione di classifica resta difficile e chiaramente gli obiettivi per la stagione sono ben altri, anche se ultimamente bisogna fare i conti con un ridimensionamento che rende complicato il grande ritorno in Serie B.

Questo è il traguardo cui idealmente aspira anche la Juve Stabia, che non è lontanissima dal primo posto ma comunque già staccata: settimana scorsa le Vespe hanno pareggiato in casa contro il Palermo, punto sulla carta anche positivo ma certamente un’occasione mancata per restare a contatto con il Bari. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Catania Juve Stabia; mentre aspettiamo proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CATANIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Juve Stabia non sarà trasmessa, non essendo questa una delle partite che per l’ottava giornata godrà della copertura televisiva sul satellite (la grande novità degli ultimi tempi). Naturalmente, sappiamo da tempo che la casa della Serie C resta Eleven Sports, il portale che fornisce tutte le gare di campionato e Coppa Italia per la terza divisione: per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA JUVE STABIA

Etnei senza Calapai in Catania Juve Stabia: senza il terzino destro e forse Claiton dos Santos, Francesco Baldini potrebbe puntare su Albertini e Ropolo per completare una difesa con Monteagudo e Pinto, a protezione del portiere Andrea Sala. In mezzo invece ci sarà come sempre Maldonado che farà il perno centrale, Jean Freddi Greco e Rosaia saranno le due mezzali mentre Antonio Piccolo e Biondi sono favoriti su Russotto per agire come trequartisti, a supporto del centravanti che ancora una volta dovrebbe essere Luca Moro.

Per Walter Novellino il modulo sarà un 3-5-2: Troeste, Caldore e Tonucci davanti a Edoardo Sarri, poi una linea mediana con Berardocco che potrebbe tornare titolare al posto di Altobelli con la conferma di Nicolas Schiavi e Squizzato, mentre Francesco Donati e Rizzo accompagneranno sugli esterni. Nel reparto avanzato c’è l’imbarazzo della scelta: il veterano Evacuo e Panico hanno giocato titolari contro il Palermo, stavolta potrebbe toccare a Eusepi con Lipari e Della Pietra che sperano di affiancarlo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Catania Juve Stabia attraverso le sue quote, dunque andiamo a leggerle insieme. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio ha un valore che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita equivalente a 2,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

