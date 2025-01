DIRETTA CATANIA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo vicini al fischio di inizio della diretta di Catania Juventus U23, una sfida che promette spettacolo tra una vecchia signora in spolvero avendo pareggiato sollo una sfida nelle ultime cinque con una media di 1,5 segnato a partita, contro invece un Catania che continua la sua marcia di 1,4 gol segnati ogni novanta minuti. Se non l’aveste ancora capito, questo è l’angolo delle statistiche dove vedremo insieme un po’ di numeri alla ricerca della favorita di oggi.

La fortuna della Juventus però passa dalla difesa, perché nonostante abbia una media totale di 1,5 gol subiti, nelle ultime giornate riesce tranquillamente a stare sotto gli 0,7. Mentre il Catania dal canto suo riesce comunque ad avere 0,9 di media. Sarà una partita molto interessante per capire a che punto è il progetto juventino, che tra l’altro nelle ultime partite è riuscito anche a vincere una speciale classifica relativa ai calci d’angolo. Su 23 battuti sono arrivati cinque gol. Adesso passiamo al commento live della diretta di Catania Juventus U23. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANIA JUVENTUS U23, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catania Juventus U23 sarà visibile in diretta su Sky Sport domenica 12 gennaio alle ore 15. Il match sarà inoltre visibile su NOW TV, il servizio di streaming on demand di Sky, e in streaming video sull’app Sky Go.

CATANIA JUVENTUS U23, bianconeri in formissima

Domenica 12 gennaio alle ore 15 andrà in onda la diretta Catania Juventus U23, valida per la ventiduesima giornata del girone C della Serie C. I giovani bianconeri, dopo un inizio disastroso, sembrano aver trovato la quadra, e sono ora la squadra più in forma dell’intero girone C con 13 punti totalizzati su 15 a disposizione nelle ultime cinque partite. Trascinato dall’esperto fuoriquota Stefano Guerra, tre gol nelle ultime quattro partite, i bianconeri non perdono dalla sfida contro il Crotone del 24 novembre. Da allora ben quattro vittorie e due pareggi, conditi da nove reti segnate e solo quattro subite. I bianconeri vedono ora da vicinissimo la zona salvezza, distante appena due punti.

Il Catania sta attraversando invece un piccolo momento di crisi. Nonostante le quattro reti di Roberto Inglese infatti nelle ultime tre partite i siciliani hanno raccolto appena tre punti, frutto della vittoria contro il Sorrento. Ora solo quattro punti separano il Catania dall’uscire dalla zona play off, ma allo stesso tempo cinque punti lo separano dal quarto posto. C’è traffico nella top 10, e proprio per questo domenica è fondamentale tornare a vincere.

CATANIA JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Catania Juventus U23 i siciliani dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2. Farroni sarà il portiere, con Castellini, Quaini e Gega a formare il terzetto difensivo. A centrocampo, Jimenez e De Rose saranno centrali, affiancati sugli esterni da Raimo e Anastasio. Stoppa agirà sulla trequarti, alle spalle delle punte D’Andrea e Inglese.

La Juventus Next Gen di Brambilla dovrebbe rispondere con un 4-4-2. Daffara sarà tra i pali, con Mulazzi, Citi, Scaglia e Puczka in difesa. A centrocampo spazio a Macca, Palumbo, Faticanti e Comenencia. In attacco, il tandem sarà formato da Guerra e Afena-Gyan.

DIRETTA CATANIA JUVENTUS U23, LE QUOTE

Secondo i bookmaker per la diretta Catania Juventus i siciliani sono nettamente favoriti con una quota di 1.45 circa. La Juventus U23, reduce da ottime prestazioni, è data addirittura a 6.00, mentre il pareggio si attesta a 4.00. Partita che promette gol, con l’over 2.5 quotato a 1.75.