VIDEO CATANIA SORRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania annichilisce il Sorrento travolgendolo per 4 a 0. Nel primo tempo gli Etnei sembrano voler mettere subito in chiaro le cose suonando la carica intorno al quarto d’ora con una soluzione fuori misura di Inglese.

I rossazzurri continuano a tenere il comando delle operazioni e si rifanno vedere in attacco sempre con Inglese che in questo caso non si dimostra in grado di capitalizzare il cross del compagno Carpani con un colpo di testa al 35′ ma sostituiscono Sturaro con D’Andrea a causa di un infortunio già al 42′. Nel secondo tempo i siciliani non centrano il bersaglio neanche con Castellini di testa al 53′ ed i rossoneri si rivelano altrettanto imprecisi con la traversa colta da Todisco e la ribattuta larga di Cuccurullo al 55′.

Video Pescara Ternana (0-0)/ Gol e highlights: Plizzari man of the match! (Serie C, 22 dicembre 2024)

Nel finale il solito Inglese spezza l’equilibrio al 73′ su assist di Stoppa il quale raddoppia al 77′, sfruttando una deviazione di Blondett. E’ Jimenez a liberare di ancora Inglese per il gol dell’87’ e nel recupero al 90’+2′ mette la firma sulla tripletta su passaggio di un ottimo Lunetta.

Video Trento Padova (0-1)/ Gol e highlights: un altro sigillo di Liguori! (Serie C, 22 dicembre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Gega al 52′ e Lunetta al 76′ da un lato, De Francesco al 28′, Blondett al 32′, Cangianiello al 71′, Vitiello al 76′ e Scala al 90’+4′ dall’altro. Il Catania tocca quota 31 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Sorrento rimane incollato a 27 punti al termine di questa ventesima giornata di campionato.

VIDEO CATANIA SORRENTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

Video Pergolettese Pro Vercelli (1-0)/ Gol e highlights: Bignami risolve il match (Serie C, 22 dicembre 2024)