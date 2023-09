DIRETTA CATANIA PICERNO/ Video streaming tv: questa sera il terzo incrocio (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA CATANIA PICERNO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Picerno Catania ci dicono di una partita che ha appena due precedenti: bisogna tornare alla stagione 2019-2020 quando i lucani avevano avuto una prima, fugace apparizione in Serie C e avevano sfidato gli etnei che avevano iniziato il loro lento declino, che li avrebbe portati anche a giocare in Serie D con le difficoltà economiche a giocare un ruolo importante. La sfida di andata era terminata 1-0 in favore del Catania, grazie al gol realizzato da Andrea Mazzarani; il ritorno all’Alfredo Viviani di Potenza aveva visto i rossazzurri imporsi in rimonta, dopo la rete di Emanuele Santaniello, con la doppietta di Alessio Curcio nel finale del primo tempo.

Tra le altre cose, è interessante notare che la sfida del Massimino era andata in scena il 26 febbraio 2020: nemmeno due settimane più tardi il mondo dello sport si sarebbe fermato per la pandemia di Coronavirus e il conseguente lockdown, dunque Catania e Picerno hanno fatto appena in tempo a giocare le loro due gare stagionali. Poi, come già detto, non si sono più affrontate: tornano a farlo oggi, e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco del Massimino, dove gli etnei inseguono i primi punti nella loro stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

CATANIA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Picerno sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Picerno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CATANIA PICERNO: ETNEI FAVORITI?

Catania Picerno, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Dopo una giornata di sosta dovuta all’inagibilità dello stadio “Iacovone” di Taranto, il Catania di Luca Tabbiani è pronto a tornare in campo e a rivivere l’emozione del calcio giocato. La squadra rossazzurra, che ha subito una sconfitta contro il Crotone poco più di due settimane fa, si prepara a riempire lo stadio “Angelo Massimino” che si prospetta di nuovo affollato.

Nell’impianto di Piazza Spedini, recentemente ristrutturato e con i lavori che si concluderanno entro febbraio 2024, il Catania affronterà il Picerno di Emilio Longo. Si tratta di una sfida impegnativa contro una squadra di categoria superiore che ha iniziato bene il campionato, raccogliendo 4 punti dalle vittorie contro Francavilla Fontana e dal pareggio casalingo contro il Taranto alla seconda giornata, disputata tra le mura amiche. Il Picerno torna a giocare a Catania dopo la vittoria per 0-1 nell’ultimo precedente, disputato il 12 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Catania Picerno, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Livieri; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Rocca; Chiricò, Sarao, Marsura. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Summa; Pagliai, Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo; Graziani, Albadoro, Esposito; Murano.

CATANIA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











