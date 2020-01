Diretta Catania Potenza/ Streaming video tv: big match al Massimino (Serie C)

Catania Potenza, sfida diretta dal signor Marco D’Ascanio, è valida per la 22^ giornata nel girone C della Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio. Un big match sulla carta, anche se gli etnei sono attardati: poco brillante nella prima parte della stagione, il Catania è reduce dal pareggio contro la Virtus Francavilla con il quale si è assestato al settimo posto in classifica. Una posizione utile per giocare i playoff, ma nella seconda parte di una graduatoria che sta vedendo le big volare: tra queste anche il Potenza, che è quarto con 10 punti di vantaggio sui rossazzurri ma che domenica scorsa ha perso una grande occasione per avvicinare la vetta, perdendo in casa contro la Ternana. Ci aspetta allora una partita interessante: vedremo come andranno le cose nella diretta di Catania Potenza, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori e analizzare insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Potenza, ma come sappiamo il campionato di Satyaniaerie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA POTENZA

Cristiano Lucarelli può confermare gli undici di Francavilla Fontana, anche se Sarno e Manneh cercano spazio sugli esterni: in Catania Potenza potrebbero essere loro due a giocare a supporto di Di Piazza, con Barisic a giostrare da trequartista. In mediana Biagianti può tornare titolare prendendo il posto di Dall’Oglio e affiancando Rizzo; avremo poi una difesa nella quale Calapai e Pinto agiranno come terzini con Tommaso Silvestri e Andrea Esposito al centro dello schieramento, a protezione del portiere Furlan. Doppia tegola per il Potenza di Giuseppe Raffaele, che ha Emerson e Manuel Ricci squalificati: in difesa si candida allora Di Somma che affiancherebbe Giosa e Luigi Silvestri davanti a Ioime, mentre a centrocampo a fare coppia con capitan Dettori dovrebbe essere destinato Santo D’Angelo. Avremo poi due esterni come Sales e Panico che correranno dalla mediana a formare catene con i laterali del tridente; Viteritti sarà ancora avanzato a destra, Ferri Marini è favorito per l’altra corsia mentre davanti Murano se la gioca con França e Isgrò.



