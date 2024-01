DIRETTA/ Rimini Catania video streaming tv: la sfida manca da 18 anni (Coppa Italia Serie C, 24 gennaio 2024)

DIRETTA RIMINI CATANIA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Rimini Catania sono appena dieci: la tradizione recente è davvero scarsa e, infatti, nel terzo millennio abbiamo solo il doppio incrocio nel campionato di Serie B 2005-2006, mentre per trovare le altre sfide dobbiamo tornare agli anni Settanta e Ottanta del XX secolo, tutte nel torneo cadetto ad eccezione del 1988-1989 quando il contesto era quello del girone B di Serie C1. Il bilancio ci racconta di tanti pareggi: per la precisione sono sei di cui, curiosamente, i primi tre episodi terminati tutti 0-0. In vantaggio c’ il Catania, che ha vinto due volte e sempre in trasferta: è successo nel maggio 1989 e soprattutto nel novembre 2005.

Qui, appunto in Serie B, la squadra allenata da Pasquale Marino che avrebbe centrato una bellissima promozione era passata al Romeo Neri grazie alla rimonta firmata Giuseppe Mascara e Gionatha Spinesi, dopo il gol di Adrian Ricchiuti al 3’ minuto di gioco. L’unica vittoria del Rimini è arrivata in Romagna: per trovarla bisogna tornare al giugno 1982, anche in questo caso parliamo di campionato cadetto e le reti per il successo biancorosso erano arrivate dalla doppietta di Nello Saltutti, entrambe nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

RIMINI CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Rimini Catania, semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C, sarà visibile su Sky Sport Uno, canale 251. Bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di Sky per assistere a questo primo atto della sfida che vale la finale.

Per la diretta streaming video di Rimini Catania, sarà possibile visionare l’incontro su tutti i dispositivi mobili attraverso l’applicazione di Sky Go. Una volta aggiunta, basterà cercarla nel palinsesto. L’app si può scaricare su telefono, computer e tablet.

RIMINI CATANIA, C’E’ ATTESA

La diretta Rimini Catania, in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 20:30, racconta dell’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C. I biancorossi hanno inizialmente inflitto una vittoria di misura al Gubbio per poi vincere con lo stesso risultato anche col Perugia. Dopo un doppio 1-0, il Rimini vince ancora senza subire gol estromettendo dalla competizione il Cesena per 2-0. Ai quarti arriva l’ennesima vittoria “a zero” di questo cammino con l’1-0 al Vicenza. Un percorso fin qui perfetto dove il Rimini non ha mai subito gol.

Più movimentate le partite del Catania che ai trentaduesimi ha superato 2-1 il Messina dopo un primo tempo a reti bianche. Successivamente, i siciliani hanno battuto Picerno e Crotone per 3-2 e 3-3 con vittoria ai rigori in due match al cardiopalma che hanno premiato la squadra rossoazzurra. Ai quarti un bel 2-0 al Pescara ha tracciato la strada verso la doppia sfida di semifinale che ora attende l’Elefantino.

RIMINI CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Catania vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Colombi, difesa a quattro con Megelaitis, Gigli, Pietrangeli e Semeraro. In mediana coppia di centrocampisti con Langella e Lepri mentre agiranno da trequartisti Lamesta, Leoncini e Malagrida. Unica punta Cernigoi.

Risponde il Catania con il più classico dei 4-4-2. Tra i pali sarà presente Bethers con Rapisarda e Curado terzini più la coppia centrale Kontek-Castellini. A centrocampo ci saranno Peralta e Celli larghi con Zanellato e Zammarini nel cuore del reparto. Tandem offensivo Costantino e Di Carmine.

RIMINI CATANIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Catania danno favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo William Hill, il segno X del pareggio è dato a 2.90 mentre il 2 fisso a 2.70.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match viene offerto a 2.62 mentre l’Under a 1.44. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67.

