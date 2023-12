DIRETTA/ Sorrento Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA SORRENTO BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sorrento Brindisi evidenzia due formazioni che al momento si ritrovano in classifica al 13esimo e penultimo posto. Le due squadre stanno attraversando due momenti di forma decisamente opposti. Padroni di casa che arrivano al match con cinque risultati utili consecutivi alle spalle. Dall’altra parte i pugliesi arrivano alla partita con cinque sconfitte consecutive. Sorrento che ha raccolto delle prime 16 giornate di campionato 19 punti con l’ultimo periodo ad allontanarla dalla zona più calda della classifica. Le reti realizzate e subite presentano lo stesso dato: 17. Lo stesso dato statistico diretti realizzate subite conferma l’ottima solidità e quadratura della formazione campana.

Da tenere d’occhio l’attaccante Mario Ravasio che in questa stagione è riuscito a segnare ben 5 reti in questo campionato. Dall’altra parte del campo scende il Brindisi che sta dimostrando di avere molta difficoltà in questa stagione. I punti raccolti fino a questo momento risultano essere 10, 9 in meno rispetto al Sorrento. La formazione ospite risulta anche essere il peggior attacco dell’intero campionato con appena 11 reti realizzate nonché la difesa più battuta con 31. Urge una rivoluzione in casa Brindisi e la sfida di oggi potrebbe significare un’importante chance per ribaltare le sorti di questa stagione. (Marco Genduso)

SORRENTO BRINDISI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sorrento Brindisi sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sorrento Brindisi sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SORRENTO BRINDISI, OSPITI SENZA GOL DA FINE OTTOBRE

La diretta Sorrento Brindisi, in programma domenica 10 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa sono reduci da un ottimo momento da 11 punti nelle ultime cinque partite, tutte da imbattuti. Tre infatti le vittorie ovvero 1-0 al Taranto, 2-0 contro il Monopoli e 2-0 sul campo del Latina a cui vanno ad aggiungersi i pareggi contro Foggia e Juve Stabia. Ruolino di marcia che fa sognare.

Il Brindisi invece si trova nella situazione opposta con otto sconfitte consecutive e un penultimo posto che spiega alla perfezione quanto si sta rivelando difficile questo campionato per i biancoblu. Oltre alla vittoria che manca dal 26 ottobre, al Brindisi manca proprio arrivare a segnare. Infatti sono sette le sfide di fila senza che i biancoblu riescano anche solamente a timbrare il cartellino.

SORRENTO BRINDISI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Brindisi vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-4-3. In porta Del Sorbo, difesa a tre con Todisco, Biondett e Fusco a chiudere il reparto. Giocheranno larghi sia Loreto a destro che Cuccurullo a sinistra La Monica e De Francesco in mediana. Tridente offensivo con Badje, Martignago e Scala.

Il Brindisi replica con il 4-2-3-1. Albertazzi tra i pali, retroguardia composta da Valenti, Bellucci, Cappelletti e Nicolao. Malaccari e Cancelli saranno impegnati a centrocampo mentre Albertini insieme a Mazia e Galano comporranno la trequarti. Davanti Bunino unica punta.

SORRENTO BRINDISI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sorrento Brindisi danno per favorita la squadra di casa a 1.87. Secondo Sisal, la X vale 3.15 mentre il 2 fisso ben quattro volte la posta in palio.

Capitolo Over 2.5: la giocata che vede almeno tre gol tra tutte e due le squadre è a 2.20 contro l’1.55 dell’Under. Cambia la situazione con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.75.

