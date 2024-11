DIRETTA MESSINA SORRENTO, TUTTO E’ ANCORA POSSIBILE PER ENTRAMBE

La diretta Messina Sorrento è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I siciliani, pur essendo decisamente attardati in classifica, sembrano essere in grado di potersi risollevare ma hanno invece subito un’altra battuta d’arresto nel turno precedente perdendo infatti in trasferta sul campo del Team Altamura. La diciottesima posizione può essere preoccupante ma bisogna anche ricordare che davanti ai giallorossi ci sono ben tre squadre appaiate a 14 punti con davanti la Casertana a 15 punti.

Le speranze di salvezza non sono di certo ancora tramontate per il Messina mentre gli ospiti puntano invece più in alto essendo infatti già in undicesima posizione con 11 punti, ad un passo dai playoff ed al pari del Trapani davanti soltanto grazie ad una miglior differenza reti. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Mattia Drigo, proveniente dalla sezione AIA di Portogruaro, a cui sarà offerto il supporto dei due assistenti Stefano Franco di Padova e Andrea Romagnoli di Alabano Laziale insieme con il quarto uomo che sarà invece Luca Schifone di Taranto.

DIRETTA MESSINA SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per segire la diretta Messina Sorrento con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona è necessario possedere un abbonamento a Now oppure a Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le sfide dei gironi A, B e C per la stagione 2024/2024. Ci si potrà dunque sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare per seguire la diretta Messina Sorrento in televisione oppure si potranno utilizzare NOW TV e Sky Go per la visione in streaming su smart phone, tablet o dal browser del pc.

MESSINA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione agli schieramenti di partenza per la diretta Messina Sorrento del girone C tramite l’analisi delle probabili formazioni. Dopo la sconfitta contro l’Altamura, i padroni di casa potrebbero tornare al 4-3-3 con Krapikas in porta, Lia, Marino, Manetta e Ortisi in difesa, Garofalo, Pedicillo e Frisenna a centrocampo, Petrungaro, Luciani e Re nel tridente offensivo.

I rossoneri del tecnico Barilari dovrebbero invece ripresentarsi sul terreno di gioco con il 4-3-1-2 come modulo da impiegare affidandosi a Del Sorbo tra i pali con Todisco, Di Somma, Blondett e Panico a formare il resto della difesa, Carotenuto, De Francesco, Cuccurullo in mediana, Cangianiello sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco costituita da Guadagni e Musso.

DIRETTA MESSINA SORRENTO, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico della diretta Messina Sorrento valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie C provando a scoprire quale sarà l’esito finale. Secondo Snai, Lottomatica, Betflag e Goldbet, seppur di poco, sono i padroni di casa i favoriti alla vigilia del match con il loro successo quotato infatti a 2.45 mentre il 2, ovvero l’eventuale vittoira dei rossoneri, è fissata invece a 2.75. Si preannuncia dunque una sfida equilibrata stando ai bookmakers che danno invece l’x, e quindi il pareggio, a 3.05.