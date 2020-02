Diretta Catania Ternana/ Streaming video tv: big match al Massimino (Serie C)

Catania Ternana verrà diretta dal signor Mario Vigile, ed è in programma alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio: si gioca per la 27^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, siamo nel girone C e questo big match torna a dieci giorni di distanza dal ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C. In quell’occasione, sempre qui al Massimino, era finita 0-0 e i rossoverdi erano riusciti a difendere la vittoria dell’andata, qualificandosi per una finale – contro la Juventus U23 – che, se vinta, regalerebbe di diritto quel posto nella fase nazionale dei playoff che al momento la squadra di Fabio Gallo già possiede, ma che è messo in discussione dalla folta concorrenza e dall’inattesa sconfitta interna contro la Virtus Francavilla. Il Catania sembra aver preso un buon passo dopo aver vissuto qualche difficoltà; i rossazzurri hanno ottenuto un buon risultato fermando la capolista Reggina, e adesso affrontano un’altra big del girone ma potendolo nuovamente fare in casa, con la possibilità di certificare ancor più la propria posizione nei playoff. Ci attende una bella sfida nella diretta di Catania Ternana; aspettiamo il calcio d’inizio, intanto possiamo andare a valutare le decisioni dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni attese al Massimino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Ternana non è disponibile, ma sappiamo bene che le partite di Serie C – campionato e Coppa Italia – sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: abbonandosi stagionalmente al servizio o acquistando di volta in volta il singolo match – ad un prezzo fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate – sarà possibile assistere a questa sfida del girone C in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TERNANA

Cristiano Lucarelli deve fare a meno di Giuseppe Rizzo in Catania Ternana, dunque le scelte per il centrocampo dovrebbero essere confermate: Salandria e Vicente formano la mediana davanti alla difesa nel 4-2-3-1 etneo, con Tommaso Silvestri e Mbende schierati davanti al portiere Furlan e due terzini che saranno nuovamente Calapai e Pinto. Sulla trequarti potrebbe avere spazio Curcio, che però deve vincere la concorrenza di Mazzarani, Biondi e Di Molfetta; se la giocano anche Barisic e Manneh utili per le corsie, mentre la prima punta dovrebbe essere ancora una volta Beleck. In attacco la Ternana ha l’imbarazzo della scelta: al Massimino potrebbero tornare titolari Torromino e Alexis Ferrante, possibile conferma per Partipilo come trequartista tra le linee mentre a centrocampo cerca spazio Salzano, che eventualmente potrebbe sostituire Palumbo o Marino Defendi lasciando Verna a fare da impostazione davanti alla difesa. Michele Russo e Bergamelli agiscono a protezione del portiere Iannarilli, mentre Parodi e Mammarella dovrebbero essere i laterali di spinta; attenzione però a Celli, che potrebbe avere un’occasione di essere titolare a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Catania Ternana sono state fornite tra gli altri dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker c’è grande equilibrio al Massimino, perché il segno 1 per la vittoria degli etnei vale 2,90 volte la somma messa sul piatto e l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, ha un valore pressochè identico e cioè 2,95 volte la puntata. Anche il segno 2 per il successo umbro è vicino: scommettendo su questa ipotesi andreste a guadagnare una somma corrispondente a 2,50 volte la giocata, dunque sono gli ospiti a essere favoriti.



