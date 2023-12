DIRETTA/ Catania Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (3 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Catania Virtus Francavilla evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al decimo e sedicesimo posto in classifica con ben sei punti a separare le due squadre. La cura adoperata da mister Cristiano Lucarelli sta funzionando in casa Catania con tre vittorie consecutive contro Turris, Giugliano e Crotone. Quest’ultima sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia serie C è stata vinta dopo 120 minuti di gioco e calci di rigore.

Padroni di casa che si affacciano al match con 15 gol realizzati in campionato e 21 subiti. Rossoazzurri che invece hanno collezionato 14 reti ma subiti ben 10 in meno rispetto alla formazione biancoazzurra. I punti collezionati dal Catania ad oggi risultano essere 21 e una vittoria oggi potrebbe significare agganciare le prime 8 posizioni. In tema marcatori da tenere d’occhio Samuele Di Carmine, tornato dopo un lungo stop con due reti contro Giugliano e Crotone. Per l’attaccante sei gol in campionato in 11 sfide. (Marco Genduso)

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Virtus Francavilla sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Virtus Francavilla in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA: SFIDA DELICATA!

Catania Virtus Francavilla, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Angelo Massimino di Brindisi, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. C’è voglia di continuità per due squadre che in questa prima parte di stagione si sono mosse tra luci e ombre.

Il Catania condivide il nono posto con Audace Cerignola e Foggia a quota 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Con l’arrivo in panchina di Lucarelli gli etnei hanno raccolto due vittorie di fila: 2-1 contro la Turris e 0-1 contro il Giugliano. La Virtus Francavilla invece occupa il sedicesimo posto con 15 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Dopo un periodo no, nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-0 sul Brindisi.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA

C’è ancora qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Catania Virtus Francavilla. Partiamo dagli etnei, Lucarelli si affida al 4-2-3-1: Bethers, Bouah, Lorenzini, Curado, Castellini, Quaini, Zammarini, Chiricò, Rocca, Marsura, Di Carmine. Gli ospiti scenderanno in campo con il 3-4-1-2: Forte, De Marino, Monteagudo, Accardi, Biondi, Risolo, Fornito, Carella, Macca, Artistico, Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catania nettamente favorito sulla Virtus Francavilla secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Catania è a 1,50, il pareggio è a 3,60, mentre il successo della Virtus Francavilla paga 6,00 volte la posta. Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,05, con Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,60.











