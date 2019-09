Diretta Catania Viterbese/ Streaming video e tv: sfida ad alta tensione (Serie C)

Catania Viterbese, diretta dal signor Mario Vigile, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Dopo la partenza sprint nelle prime due partite contro Avellino e Virtus Francavilla, nella terza giornata gli etnei sono stati costretti a fare i conti con la prima caduta della stagione, 2-0 in casa di un Potenza concreto che ha confermato al Catania come anche quest’anno la strada verso la promozione sia molto tortuosa. Stessa sorte per la Viterbese, che aveva iniziato con due vittorie consecutive contro Paganese e Bari, ma che si è fatta sorprendere domenica scorsa in casa dalla matricola Picerno, che ha vinto 1-2 resistendo anche in inferiorità numerica nella parte conclusiva del match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catania Viterbese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in d sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VITERBESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Catania Viterbese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Massimino di Catania, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-3 per il Catania di Camplone schierato con: Furlan; Calapai, Saporetti, Silvestri, Pinto; Welbeck, Lodi, Dall’Oglio; Sarno, Curiale, Di Molfetta. Risponderà con un 3-5-2 la Viterbese di Lopez schierata con: Vitali; Atanasov, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Antezza, De Falco, Bezziccheri, Errico; Tounkara, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Catania favorito per la conquista della vittoria contro la Viterbese. Vittoria in casa quotata 1.75, pareggio proposto a una quota di 3.45 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 4.40. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.05, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.70.



