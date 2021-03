Diretta Catanzaro Avellino/ Streaming video tv: sfida di prestigio al Ceravolo

DIRETTA CATANZARO AVELLINO: BIG MATCH DEL GIRONE C

Catanzaro Avellino, diretta dall’arbitro Daniele Rutella, è la partita in programma oggi, mercoledì 3 marzo per la 28^ giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30, al Ceravolo. Nel vivo del turno infrasettimanale del terzo campionato italiano, ecco che il girone C ci offre una delle sfide di maggior prestigio: con la diretta tra Catanzaro e Avellino avremo infatti in campo due vere big del girone del Sud Italia e gran candidate nel tabellone dei play off promozione al termine della stagione regolare. La classifica, che vede ancora una Ternana capolista e inavvicinabile, pure vede gli irpini ancora al secondo gradino, con ben 50 punti e soprattutto una striscia di ben 4 vittorie di fila appena messe da parte, di cui l’ultima è arrivata solo pochi giorni fa contro la Casertana. Pure è squadra davvero in forma il Catanzaro di Calabro: pur registrando un gap di appena 6 lunghezze dai rivali, pure non scordiamo che i giallorossi stanno macinando punti importanti e arrivano da due successi di fila, contro Palermo e specialmente contro la Ternana (che ha rotto dunque il record di imbattibilità solo lo scorso 27 febbraio). Se i calabresi sono riusciti nell’impresa di mettere alle corde gli umbri, fino allora imbattuti, i lupi biancoverdi oggi hanno di che temere.

DIRETTA CATANZARO AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Avellino sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 253: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AVELLINO

Considerato il valore dell’avversario come pure quello dei tre punti messi in palio, facile immaginare che per le probabili formazioni della diretta Catanzaro e Avellino, entrambi gli allenatori puntino a riconfermare i loro migliori titolari: ci sarà spazio per far rifiatare a match in corso. Ecco che allora per il Catanzaro Mister Calabro dovrebbe aver pensato al 3-4-1-2 come schieramento, con Grillo e Curiale pronti in attacco, supportati da Carlini sulla tre quarti. Per il centrocampo dovrebbe essere allora spazio per Corapi e Verna, con Porcino e Garufo confermati sull’esterno: in difesa ecco pronti dal primi minuto Scognamillo, Fazio e Gatti.

Sarà invece 3-5-2 dei più classici per l’Avellino di Braglia, dove pire in attacco dovrebbe esserci spazio per Maniero e Fella, con Santaniello che dunque dovrebbe oggi accomodarsi in panchina, come pure Bernardotto. A centrocampo si va poi per la riconferma di Carriero, De Francesco e D’Angelo, mentre saranno Tito e Cianco a giocare sull’esterno del reparto. Davanti al numero 1 Forte poi rimane irrinunciabile Silvestri, andato a segno pochi giorni fa contro la Casertana: con lui ecco dal primo minuto Miceli e Illanes.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia di tale big match ci pare davvero complicato fissare un pronostico netto, considerato anche lo stato di forma delle due squadre: i principali portali di scommesse sportive, pure assegnano ai calabresi il proprio favore. Per l’1×2 del match di Serie C la Snai ha fissato a 2.40 la vittoria del Catanzaro, contro il più alto 3.15 segnato per il successo dell’Avellino, mentre il pareggio è stato valutato a 2.90.

