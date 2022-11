Diretta Catanzaro Avellino/ Streaming video tv: una classica! (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA CATANZARO AVELLINO: UN MATCH INTRIGANTE!

Catanzaro Avellino, partita diretta dal signor Luca Cherchi, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 16 novembre presso lo stadio Ceravolo: siamo agli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2022-2023 e si rinnova la sfida tra due squadre che nelle ultime due stagioni hanno fatto benissimo nel girone C di campionato, ma in questa stagione affrontano momenti diametralmente opposti. Il Catanzaro sta dominando a suon di gol: primo in classifica, ha in Pescara e Crotone due straordinarie avversarie per la promozione ma fino a questo momento le ha tenute alle spalle e si è confermato capolista anche la scorsa domenica.

Partito malissimo, l’Avellino pian piano ha provato a risollevarsi ma per il momento è ancora parecchio pericolante, come ben dimostra la sconfitta interna contro il Giugliano maturata tre giorni fa. Adesso dunque nella diretta di Catanzaro Avellino sono gli irpini a guardare con maggiore interesse la possibilità di qualificarsi ai quarti e proseguire il cammino, perché ci sono anche interessi che riguardano il campionato; vedremo come andranno le cose, nel frattempo come sempre possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CATANZARO AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Avellino non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match di Coppa Italia Serie C, ma come noto le partite di Lega Pro sono garantite da qualche anno dal portale Eleven Sports. Avrete a disposizione una visione in diretta streaming video di Catanzaro Avellino, e dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; potrete decidere se abbonarvi al servizio per l’annata sportiva oppure acquistare il singolo evento, il cui prezzo è fissato all’inizio della stagione salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AVELLINO

Possiamo aspettarci turnover da parte di Vincenzo Vivarini per la diretta Catanzaro Avellino, ma da capire quanto; Mulé, Riccardo Gatti e Megna dovrebbero formare il terzetto difensivo a protezione del portiere Andrea Sala, poi centrocampo a cinque con Russi e Katseris che si disporrebbero sulle corsie laterali mentre il regista sarebbe Welbeck, che godrebbe della collaborazione di Pontisso e Cinelli come mezzali. Da capire poi quale sarà la coppia offensiva: Cianci e Curcio hanno giocato i sedicesimi, ma dalla panchina c’è Maltese che certamente può avere l’occasione di essere titolare.

L’Avellino di Massimo Rastelli gioca invece con l’albero di Natale: Lorenzo Moretti e Aya davanti a Francesco Forte, sugli esterni bassi spingono Ricciardi e Auriletto, a centrocampo avremo Daniele Franco a fare il playmaker di riferimento con Garetto e Maisto che dovrebbero avere la meglio su Casarini, Matera e Dall’Oglio per quanto riguarda gli interni. Alle spalle del centravanti di candidano nuovamente Ceccarelli e Guadagni, ma attenzione a Raffaele Russo; tra Trotta, Gambale e Mamadou Kanouté sarà solo uno a giocare come centravanti, vedremo quale sarà la scelta dell’allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Catanzaro Avellino, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,30 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 9,25 volte la vostra giocata sulla partita.











