DIRETTA/ Catanzaro Bari video streaming tv: meglio i galletti nelle ultime dieci (Serie B, 27 febbraio 2024)

DIRETTA CATANZARO BARI: I TESTA A TESTA

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Catanzaro Bari, una sfida tutta meridionale che vanta una storia piuttosto significativa. Volendoci limitare alle dieci sfide più recenti, possiamo osservare che sono suddivise fra sei partite di Serie C e quattro invece in Serie B, anche se coprono un arco temporale di quasi 20 anni, dal mese di gennaio 2005 in poi. Sono in vantaggio i pugliesi del Bari, perché hanno ottenuto cinque vittorie a fronte di ben quattro pareggi e quindi una sola vittoria per il Catanzaro, che di conseguenza patisce molto questa sfida in anni recenti.

All’andata ci fu un divertente pareggio per 2-2 nella partita giocata naturalmente a Bari domenica 24 settembre scorso, mentre volendo allargare lo sguardo a tutti i confronti in Serie B possiamo osservare che in realtà sono in lieve vantaggio i calabresi grazie a nove vittorie contro sette successi del Bari, anche se la “maggioranza relativa” va ai pareggi grazie a ben tredici segni X nel campionato cadetto tra la squadra calabrese e quella pugliese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANZARO BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Catanzaro Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CATANZARO BARI: DERBY DEL SUD AFFASCINANTE!

Catanzaro Bari, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Nel turno precedente, il Catanzaro ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, vincendo 2-1 sul campo del Cittadella. Il primo tempo si è concluso sull’1-1, con il vantaggio degli ospiti segnato da Iemmello al 19′, con un fantastico sinistro a giro, e il pareggio del Cittadella di Baldini su rigore al 29′. Tuttavia, la partita al Tombolato si è decisa all’inizio della ripresa, grazie alla doppietta personale del bomber giallorosso al minuto 56. Questa vittoria ha confermato il sesto posto in classifica per la squadra calabrese di Vincenzo Vivarini, portandola a quota 42 punti.

D’altra parte, il Bari ha visto interrompersi la mini striscia positiva (vittorie interne contro Lecco e Feralpisalò), perdendo 1-0 sul campo del Sudtirol. La partita al Marco Druso di Bolzano è stata molto equilibrata e combattuta, ma è stata decisa al quarto d’ora della ripresa dal rigore trasformato da Casiraghi, concesso per un fallo di Brenno su Pecorino. Con questa sconfitta, i pugliesi guidati da Giuseppe Iachini sono rimasti fermi a 33 punti, rimanendo ai margini della zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BARI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Bari, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Krajnc; Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello. Risponderà il Bari allenato da Giuseppe Iachini con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Guiebre; Acampora, Benali, Edjouma; Sibilli, Kallon; Puscas.

CATANZARO BARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











