DIRETTA/ Cittadella Catanzaro video streaming tv: all’andata fu un pareggio (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA CITTADELLA CATANZARO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Catanzaro presenta due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate solamente in un’occasione. Stiamo ovviamente parlando nella gara di andata di quest’anno. Il risultato finale, al termine dei 90 minuti, è stato di 1-1. Vantaggio dei granata grazie alla rete dopo appena tre giri di orologio del difensore Lorenzo Carissoni; calcio di rigore per i giallorossi con Alfredo Donnarumma che non riuscì a timbrare il cartellino.

Video/ Catanzaro Sudtirol (2-2) gol e highlights: rete e rosso per Brighenti! (Serie B, 17 febbraio 2024)

Soltanto 4 minuti successivi lo stesso attaccante ex Brescia, sempre dagli undici metri, riuscì a battere il portiere per il pareggio finale. Quest’oggi le due formazioni si affrontano per la seconda volta all’interno della propria storia con l’equilibrio che al momento fa da padrone assoluto. (Marco Genduso)

Diretta/ Catanzaro Sudtirol (risultato finale 2-2): Pecorino ritrova il pari! (17 febbraio 2024)

CITTADELLA CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cittadella Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Cittadella Catanzaro attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

DIRETTA/ Spezia Cittadella (risultato finale 4-2): la chiude Moro dal dischetto! (17 febbraio 2024)

PADRONI DI CASA IN CRISI

La diretta Cittadella Catanzaro, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14:00, racconta della 26esima giornata di Serie B. Il Cittadella è in un periodo veramente pessimo con cinque sconfitte consecutive. Tutto iniziò dal 3-1 infitto dalla Ternana per poi passare ai 2-1 con Sampdoria e Parma intervallati dal 2-0 di Brescia. Infine, nell’ultimo turno di campionato, lo Spezia ha battuto il Cittadella per 4-2 regalando l’ennesima delusione.

Se la passa sicuramente meglio il Catanzaro, imbattuto da quattro partite di fila in una striscia positiva ancora aperta. Tre i pareggi recenti contro Palermo, Spezia e Sudtirol, a cui va aggiunta la vittoria la vittoria per 3-2 contro l’Ascoli. L’ultimo ko è datata 20 gennaio e fu il 3-0 della FeralpiSalò targato Kourfalidis, Compagnon e La Mantia.

CITTADELLA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Catanzaro vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. Tra i pali Kastrati, difesa formata da Rizza, Negro, Frare e Carissoni. Vita, Kornvig e Carriero veranno invece impiegati a centrocampo con Mastrantonio trequartista e il duo d’attacco Pandolfi-Pittarello.

Risposta del Catanzaro con l’assetto tattico 4-4-2. In porta scelto Fulignati, difeso qualche metro più avanti dal quartetto composto da Situm, Antonini, Scognamillo e Veroli. Sounas e Vandeputte agiranno da esterni con Pompetti e Petriccione nella zona nevralgica. Le due punte saranno Biasci e Iemmello.

CITTADELLA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cittadella Catanzaro danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, la X è a 3.25 mentre il 2 fisso a 3.60.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.25, ben più alto dell’1.60 del segno opposto. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA