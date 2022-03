Diretta Catanzaro Bari/ Streaming video tv: sfida promozione (Serie C)

DIRETTA CATANZARO BARI: SCONTRO AL VERTICE

Catanzaro Bari, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è il big match della trentunesima giornata del girone C di Serie C. I pugliesi e i calabresi sono rispettivamente in prima e seconda posizione in classifica, distanziati da 7 punti. Il Catanzaro arriva allo scontro diretto, dopo la sconfitta subita in casa del Monopoli, con i pugliesi che si sono imposti 2-1. Con questo risultato, la squadra di Vincenzo Vivarini ha permesso al Bari di incrementare il vantaggio, con i galletti che potranno affrontare il testa a testa con meno pressione.

Il Bari è reduce dalla vittoria casalinga sulla Virtus Francavilla, in cui si sono imposti con il punteggio di 2-1, trovando i tre punti nei minuti di recupero. La compagine di Michele Mignani, guida ormai da tempo la classifica e nonostante il periodo poco brillante vissuto recentemente, ha mantenuto un ampio margine sulle inseguitrici. In caso di successo, i galletti metterebbero una seria ipoteca sulla promozione diretta in Serie B. Nella gara di andata disputata ad ottobre, il Bari si è imposto 2-1 sui calabresi.

CATANZARO BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Catanzaro Bari di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO BARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Catanzaro Bari, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Vincenzo Vivarini dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione ufficiale del Catanzaro: Nocchi; De Santis, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Cinelli, Verna, Sounas, Vandeputte; Biasci, Vazquez.

Michele Mignani, tecnico del Bari, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei galletti, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Catanzaro: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, RIcci; Maita, Maiello, D’Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Catanzaro Bari di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo del Catanzaro, abbinato al segno 1, quotato 2.50. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 3.05. Il successo esterno del Bari, associato al segno 2, viene quotato 2.85.



