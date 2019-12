Diretta Catanzaro Picerno/ Streaming video tv: ospiti in zona rossa (Serie C)

Catanzaro Picerno, diretta dal signor Claudio Panettella della sezione AIA di Gallarate, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa occupano momentaneamente la settima posizione in solitaria (26 punti), ma non vincono da tre turni (ko 1-3 contro la Ternana e doppio pareggio con Paganese e Vibonese). L’ultimo successo risale ormai a un mese fa (17 novembre, netto 3-0 rifilato al Catania). Soltanto in sette occasioni i giallorossi hanno conquistato i tre punti; nelle restanti undici, hanno pareggiato cinque volte e perso sei. Zona rossa, invece, per il Picerno, che negli ultimi quattro turni ha perso tre volte per 1-0 (Rende, Potenza e Monopoli), pareggiando fra le mura amiche con la Sicula Leonzio (1-1). La compagine della Basilicata ha realizzato soltanto 19 reti, incassandone 25 e trovandosi così invischiata nella lotta per non retrocedere, a sole quattro lunghezze di distanza, però, dalla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Catanzaro Picerno domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PICERNO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Catanzaro Picerno, una sfida caratterizzata da forti e inattaccabili motivazioni, derivanti, da ambedue le parti, dall’esigenza di incamerare punti per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali. Il Catanzaro dovrebbe adottare il 4-2-3-1, mandando tra i legni l’estremo difensore Di Gennaro. Retroguardia a quattro, poi, con Riggio, Signorini, Martinelli e Favalli. In mediana, Tascone e Di Risio faranno da frangiflutti e consentiranno al trio Giannone-Di Livio-Kanoute di godere di alcuni metri di libertà sotto rete, alle spalle dell’unica punta Fischnaller. Risponderà con il 3-5-2 il Picerno, schierando Pane fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il terzetto difensivo formato da Caidi, Fontana e Bertolo. A centrocampo, la regia sarà affidata a Vrdoljak, coadiuvato dagli interni Calamai, a destra, e Kosovan, a sinistra, mentre sulle corsie esterne agiranno Melli e Guerra. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro indirizzati saranno Santaniello ed Esposito, con Sparacello prima alternativa al tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,60, mentre il segno 2, che rappresenta l’opzione più remunerativa, addirittura a 5,50. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,55 volte l’importo scommesso.



