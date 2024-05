DIRETTA/ Catanzaro Venezia video streaming tv: solo tre precedenti dal 2000 a oggi (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA CATANZARO VENEZIA: I TESTA A TESTA

Andiamo alla ricerca dei precedenti per l’intrigante diretta di Catanzaro Venezia, grande sfida di alta classifica in Serie B. Di episodi recenti a dire il vero ne troviamo pochi: le due squadre si erano affrontate in qualche occasioni negli anni Sessanta, sempre nel corso del campionato cadetto, ma l’unica doppia sfida nel nuovo millennio, naturalmente prima del 2-1 lagunare dello scorso novembre, è quella del 2004-2005 e dunque già lontana vent’anni. Anche in quel caso comunque si parla di Serie B: al Ceravolo il match era terminato senza reti.

Nella partita di ritorno parlavamo di una sfida salvezza, tra il Venezia terzultimo e il Catanzaro penultimo in classifica: i lagunari avevano fatto fruttare il fattore campo prendendosi una vittoria per 2-0, a segno quel giorno il veterano belga Luis Oliveira e Massimiliano Esposito, sulla panchina del Venezia sedeva Ezio Glerean e in campo c’erano anche Riccardo Allegretti, Fabio Rossitto e Stefano Guidoni. Possiamo anche dire, a completamento delle informazioni, che il Catanzaro non batte il Venezia dal novembre 1967, l’ultima vittoria esterna dei veneti è invece quella del marzo 1966. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANZARO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Guardare la partita tra Catanzaro e Venezia è semplice, poiché esistono varie opzioni per connettersi alla diretta. Su Sky, è possibile seguire il match acquistando il pacchetto Calcio, o in alternativa, utilizzando lo stesso metodo tramite NowTv. Un’altra possibilità è DAZN, che offre la partita con un abbonamento standard.

CATANZARO VENEZIA: ANTIPASTO DI PLAYOFF

Si infiamma il Ceravolo con le gradinate cariche per la diretta di Catanzaro Venezia, incontro che promette spettacolo per la 36esima giornata di Serie B con l’ora X fissata per oggi 1 maggio 2024 alle ore 15,00. Questa partita è uno scontro decisivo in chiave playoff, che promette grande spettacolo in campo. Il Catanzaro rischia di perdere il suo quinto posto se non raccoglie almeno due punti nelle prossime tre partite. La squadra calabrese arriva da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Pisa con un risultato di 2-2.

Dall’altra parte, il Venezia, terzo in classifica, mira a ottenere una vittoria che gli permetterebbe di evitare i playoff e di guadagnare direttamente la promozione in Serie A, se combinata con risultati favorevoli dagli altri campi. La squadra lagunare ha bisogno di una vittoria per ottenere la sua quarta consecutiva.

CATANZARO VENEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

È sempre molto interessante vedere le probabili formazioni e la diretta di Catanzaro Venezia, dove Pontisso è stato l’MVP dell’ultima partita, grazie a un gol e a un assist per Ambrosino. L’allenatore ha intenzione di puntare ancora su di lui, sperando che possa ripetere la sua ottima prestazione.

Per i lagunari, il bomber da schierare sempre in attacco è Pohjanpalo. La sua presenza è fondamentale per il Venezia, poiché ha dimostrato di essere una vera minaccia per le difese avversarie grazie alla sua abilità sotto porta.

CATANZARO VENEZIA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote relative alla diretta di Catanzaro Venezia, il sito della Sisal mette il segno 1 ad una quota di 2,6 mentre per i lagunari vincenti, ossia il segno 2, la quota si abbassa a 2,1. Il pareggio invece è stato fissato a 2,3.











