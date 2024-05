DIRETTA CREMONESE CATANZARO/ Video streaming tv: il colpaccio manca dal 1983 (Serie B, 25 maggio 2024)

DIRETTA CREMONESE CATANZARO: I TESTA A TESTA

Non si può naturalmente prescindere dall’analisi dei testa a testa mentre aspettiamo la diretta di Cremonese Catanzaro. Come già detto i calabresi sono costretti a vincere e per d più devono farlo in trasferta, ma il quadro dei precedenti non lascia troppe speranze in tal senso: l’ultima vittoria del Catanzaro è infatti risalente al novembre 1983, anche in quel caso eravamo in Serie B e potremmo dire che un anno prima c’era stato un 4-1 casalingo nel girone di Coppa Italia. Due vittorie consecutive per i giallorossi, che però in generale hanno battuto la Cremonese soltanto tre volte; per di più, dopo quel doppio successo sono arrivate 12 partite senza più vittorie per il Catanzaro.

La Cremonese ha una striscia di cinque vittorie e sette pareggi, che inizia nel lontano 1984; va infatti detto che dalla fine degli anni Ottanta le due squadre si sono incrociate solo nel 2005-2006 e poi appunto in questa stagione. A proposito: in tre partite del 2023-2024 il risultato finale è sempre stato di parità, nel corso della stagione regolare abbiamo avuto un doppio 0-0. Questo ci dice del grande equilibrio tra queste due squadre, ma questa sera il pareggio favorirebbe solo la Cremonese… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE CREMONESE CATANZARO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ci sono più opzioni per seguire la diretta tv di Cremonese Catanzaro, ma riguardano la televisione satellitare cui dovrete essere abbonati: il ritorno della semifinale playoff di Serie B sarà infatti disponibile sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio, ai canali 201 e 202 del decoder, ma anche su Sky Sport 4K (qualora ovviamente ne disponiate) e anche su Sky Sport 251, che fa parte del bouquet Calcio dell’emittente. Con le prime due ipotesi potrete attivare anche il servizio di diretta streaming video di Cremonese Catanzaro tramite l’applicazione Sky Go; la mobilità sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN, anche qui dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

PER ANDARE IN FINALE!

Si avvicina il momento della diretta di Cremonese Catanzaro, che si gioca alle ore 20:30 di sabato 25 maggio 2024: il ritorno della semifinale playoff di Serie B 2023-2024 ci dirà quale delle due squadre proseguirà la corsa verso la promozione, avendo poi l’ultimo ostacolo da superare. All’andata è finita 2-2: il regolamento dice che in caso di differenza reti pari si qualifichi, senza tempi supplementari o rigori, la squadra piazzata meglio in classifica. Dunque, la Cremonese stasera avrà due risultati su tre a disposizione e questo è un grande vantaggio, che si somma al fatto di poter giocare in casa.

Attenzione però al Catanzaro, che nel primo turno dei playoff ha eliminato il Brescia ai supplementari e in generale ha disputato una stagione sopra le righe: da neopromossa dei record in Serie C la squadra calabrese si è confermata al piano di sopra, e potrebbe davvero centrare il grande colpo. Aspettando che la diretta di Cremonese Catanzaro prenda il via, noi dobbiamo anche fare la consueta analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni della partita allo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CATANZARO

Giovanni Stroppa insiste ovviamente sul 3-5-2 per la diretta Cremonese Catanzaro: rispetto alla partita di andata può certamente cambiare qualcosa, ma le valutazioni restano da fare. In difesa ci immaginiamo sempre Antov, Ravanelli e Bianchetti davanti a Saro (favorito su Jungdal), poi a centrocampo si candidano Ghiglione e Sernicola a destra e Johnsen a sinistra, quindi ballottaggi con Zanimacchia e Quagliata; in mezzo ecco Majer con però Castagnetti e Pickel favoriti, testa a testa tra Franco Vazquez e Falletti per il ruolo di mezzala offensiva con Massimo Coda che tornerà titolare, gli lascerà il posto Tsadjout o Daniel Ciofani.

Vincenzo Vivarini schiera il 4-4-2: qui i dubbi sembrano essere in mezzo, con Pompetti o Verna a prendere il posto di Petriccione o Pontisso, e come sempre in attacco dove Alfredo Donnarumma può sostituire Biasci e affiancare Iemmello. Non possiamo poi dimenticarci di Brignola, che può fare l’esterno tattico a centrocampo per Vandeputte; quest’ultimo può essere traghettato a destra e sostituire Sounas, in generale comunque il Catanzaro ha tante soluzioni perché c’è anche Stoppa che si candida per una maglia. In difesa Brighenti e Antonini giocheranno davanti a Fulignati, a destra Oliveri mentre a sinistra c’è l’opzione Krajnc, che può andare a prendersi la maglia di Scognamillo.

CREMONESE CATANZARO: QUOTE E PRONOSTICO

Analizzando ancora la diretta di Cremonese Catanzaro parliamo delle quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita dei playoff di Serie B, nella quale i grigiorossi partono favoriti: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quello che avrete messo sul piatto, siamo invece ad un valore di 4,00 volte la giocata per il segno X che identifica il pareggio, infine con il segno 2 per il successo del Catanzaro il vostro guadagno ammonterebbe a 5,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.











