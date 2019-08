Diretta Catanzaro Casertana/ Streaming video e tv: big match in Coppa Italia

Catanzaro Casertana sarà diretta dal signor Panettella: alle ore 19:00 di domenica 4 agosto questa partita vale per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Si gioca in gara secca, con la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore in caso la parità persista; il Catanzaro appare leggermente favorito al netto del fatto che giochi in casa, dopo lo splendido campionato disputato lo scorso anno riproverà a mettere le mani sulla promozione e per farlo ha confermato l’esperienza e la qualità di un allenatore come Gaetano Auteri. La Casertana resta comunque una bella mina vagante nel girone C; questa sfida dunque è destinata a ripetersi in un campionato nel quale i falchetti hanno come obiettivo minimo quello di qualificarsi ai playoff, per poi giocarsi le loro carte. Attendiamo dunque il calcio d’inizio di Catanzaro Casertana; nel frattempo possiamo studiare il modo in cui le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Ceravolo per questa partita di Coppa Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Casertana, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CASERTANA

Gaetano Auteri dovrebbe affrontare Catanzaro Casertana con un 3-4-3 nel quale il portiere potrebbe essere il nuovo arrivato Adamonis; Luca Martinelli, Riggio e Figliomeni viaggiano verso le maglie sulla linea difensiva, a centrocampo invece potrebbero agire Urso e capitan Maita con De Risio che cercherà di strappare un posto, sugli esterni ci sono ballottaggi aperti ma noi al momento puntiamo su Celiento e Alessandro Favalli, perchè la spinta offensiva sarà già garantita da Nicastro e Mamadou Kanoute (attenzione anche a Giannone) che faranno compagnia a Fischnaller, che può giocare come prima punta ma anche laterale lasciando lo spazio centrale a Doudou Mangni. Nella Casertana del giovane Ciro Ginestra il modulo potrebbe essere il 4-3-3: ipotizziamo Crispino in porta, Lame e Imanol Gonzalez a proteggerlo e due terzini come Leonardo Longo e Zivkok a spingere sulle corsie. D’Angelo sarà il regista piazzato davanti alla difesa, sulle mezzali potrebbero giocare due giovani calciatori come Varesanovic e Origlia; Zito si candida per avere una maglia nel tridente dove però sembra favorito Starita (per la corsia mancina), dall’altra parte potrebbe esserci Laaribi mentre la prima punta uscirà dal ballottaggio tra due veterani come Castaldo e Floro Flores, entrambi confermati nella rosa dei falchetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote Snai previste per Catanzaro Casertana: il segno 1 per la vittoria interna dei calabresi vale 1,87 volte la somma messa sul piatto, il pareggio viene regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 3,40 volte quanto investito mentre con il successo dei campani, per il quale dovrete puntare sul segno 2, la vincita sarebbe di 3,70 volte la puntata con questo bookmaker.



