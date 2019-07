Sorteggio Coppa Italia/ Tabellone, oggi si definisce il percorso verso la finale

Giorno già importante oggi per la Coppa Italia 2019-2020 con il sorteggio: siamo solamente a lunedì 22 luglio, eppure oggi pomeriggio alle ore 15.00 presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano avrà luogo il sorteggio Coppa Italia che definirà l’intero tabellone della manifestazione vinta nella scorsa edizione dalla Lazio. In pratica verranno definiti tutti gli accoppiamenti di un tabellone tennistico e ogni squadra partecipante alla Coppa Italia saprà quale sarà il suo possibile cammino verso la finale, fissata per mercoledì 13 maggio 2020. La formula è rimasta la stessa delle edizioni più recenti: si comincerà con quattro turni preliminari, di cui tre nelle prossime settimane e il quarto a dicembre, in cui entreranno man mano in scena squadre di livello sempre più alto, fino a giungere agli ottavi (gennaio 2020) quando faranno il loro debutto in Coppa Italia anche le prime otto classificate nel campionato di Serie A 2018-2019. Segnaliamo inoltre che non è in programma alcuna diretta tv per seguire il sorteggio Coppa Italia, la Lega comunicherà l’esito e diffonderà il tabellone a sorteggio concluso.

SORTEGGIO COPPA ITALIA: LE SQUADRE PARTECIPANTI

Sono in totale 78 le squadre coinvolte dal sorteggio Coppa Italia, anche se entreranno in gioco in fasi differenti. Si tratta naturalmente delle 20 squadre di Serie A e delle 20 squadre di Serie B, più 29 squadre di Serie C e 9 di Serie D. Le 29 formazioni di Serie C sono Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, FeralpiSalò, Fermana, Francavilla, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Sambenedettese, Siena, Sudtirol, Triestina, Vicenza e Viterbese – esentate di conseguenza dalla prima fase della Coppa Italia di Serie C – mentre avranno l’onore della ribalta della Coppa Italia maggiore in rappresentanza della Serie D Adriese, Fanfulla, Fasano, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris. Il primo turno avrà luogo domenica 4 agosto con 36 squadre e proporrà 18 partite secche (coinvolte 27 delle 29 squadre di Serie C più le nove di Serie D) per decretare la qualificazione al secondo turno della domenica successiva, nel quale alle 18 vincenti si aggiungeranno le ultime due squadre di Serie C e le 20 di Serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA