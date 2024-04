DIRETTA/ Modena Catanzaro video streaming tv: il pareggio manca dal 1988! (Serie B, 12 aprile 2024)

DIRETTA MODENA CATANZARO: TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta Modena Catanzaro, prima però diamo un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre. In 34 precedenti, sono state 14 le vittorie del Modena contro i 6 successi del Catanzaro. A chiudere il computo totale ci sono 14 pareggi, esito che però clamorosamente manca dal lontano 1988 ovvero sette partite consecutive fino ad arrivare al 2-1 per il Modena dell’andata di questa stagione.

Diretta/ Catanzaro Como (risultato finale 1-2): rimonta comasca! (Serie B, 6 aprile 2024)

Da dopo quella X perduta, ci sono state quattro vittorie per il Modena e tre per il Catanzaro, a dimostrazione dell’equilibrio in campo. Le squadre si sono sempre e solo affrontate in Serie B, ma in A o in Lega Pro/Serie C, ma esiste un testa a testa in Coppa Italia. Parliamo del 2022, vittoria per 3-1 del Modena nei preliminari giocati d’estate e vinti appunto dai canarini.(aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Ternana Modena (risultato finale 0-0): triplice fischio! (Serie B, 6 aprile 2024)

MODENA CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Modena Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Modena Catanzaro attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

Diretta/ Parma Catanzaro (risultato finale 0-2): gran colpo dei calabresi (Serie B, 1 aprile 2024)

OSPITI ALTALENANTI

La diretta Modena Catanzaro, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20:30, racconta della 33esima giornata di Serie B. I gialloblu sono reduci da tre pareggi consecutivi contro Cittadella, Bari e Ternana, i primi due per 1-1 mentre l’ultimo con gli umbri per 0-0. L’ultimo successo è datato 27 gennaio contro il Parma per 3-0.

Anche la vittoria più recente del Catanzaro è stata con il Parma, 2-0 due giornate fa. L’ultimo turno invece è stata una sconfitta per 2-1 in casa contro il Como, la seconda nelle ultime quattro dopo l’1-0 della Reggiana. Prima del successo coi crociati era arrivato anche un pareggio, 1-1 al Rigamonti contro il Brescia.

MODENA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Catanzaro vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Seculin, retroguardia composta da Ponsi, Zaro e Pergreffi. A centrocampo spazio a Santoro, Magnino, Palumbo e Cotali con Duca e Tremolada sulla trequarti dietro ad Abiuso.

Il Catanzaro replica con il modulo 4-4-2. Tra i pali Fulignati, in difesa Situm insieme a Antonini, Scognamillo e Veroli daranno una mano al proprio estremo difensore. D’Andrea e Vandeputte agiranno larghi mentre Pompetti e Petriccione occuperanno la zona centrale. Iemmello e Biasci i due attaccanti.

MODENA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Modena Catanzaro danno favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, la X vale 3.20 con il 2 fisso a 3.60.

Almeno tre gol nel match, vale a dire l’Over 2.5, è quotato intorno a 2.06 contro l’1.73 dell’Under. Infine, Gol e No Gol si trovano rispettivamente a 1.80 e 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA