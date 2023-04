DIRETTA/ Catanzaro Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie C)

DIRETTA CATANZARO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La grande sfida nella diretta di Catanzaro Foggia sta per cominciare per la trentasettesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022-2023, ma abbiamo ancora il tempo per mettere a confronto le statistiche delle due formazioni in questo campionato. Per la capolista Catanzaro i numeri sono una sinfonia da cavalcata trionfale: 93 punti in classifica, raccolti mediante ventotto vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta, con ben 98 gol all’attivo e invece appena 17 sul groppone, che portano a un meraviglioso +81 il valore della differenza reti stagionale per il Catanzaro.

Per gli ospiti del Foggia invece ci sono 58 punti in classifica, raccolti dai pugliesi mediante diciassette vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, con 55 gol all’attivo e invece 42 sul groppone, che portano a un bel +13 il valore della differenza reti stagionale per il Foggia. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Catanzaro Foggia infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANZARO FOGGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Catanzaro Foggia sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Catanzaro Foggia è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

CATANZARO FOGGIA, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

Cresce l’attesa per la diretta di Catanzaro Foggia, una partita affascinante anche dal punto di vista storico perché queste due società sono fra le più blasonate del campionato di Serie C. Andiamo allora a curiosare nei precedenti, almeno quelli più recenti per fornire dei dati più significativi anche per l’attualità: potremmo arrivare a dieci per avere la doppia cifra e in questo caso bisogna tornare indietro fino a domenica 13 settembre 2015. In questo arco temporale si contano quattro vittorie per il Catanzaro, altrettanti successi per il Foggia e due pareggi, dunque l’equilibrio è praticamente perfetto, anche se nella scorsa stagione ci fu un memorabile 2-6 calabrese in Puglia. Il Foggia si è preso una sorta di rivincita in questo campionato, perché è l’unica formazione che vanta numeri positivi contro lo scatenato Catanzaro: merito soprattutto del 2-0 in Coppa Italia di Serie C ai quarti di finale, ma anche del pareggio per 0-0 in campionato, in entrambi i casi in Puglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO FOGGIA, ROSSONERI IN TRASFERTA

La diretta Catanzaro Foggia, in programma domenica 16 aprile alle ore 17:30, rappresenta l’ultima partita in casa dei giallorossi prima della Serie B. Si chiude infatti contro i rossoneri la stagione casalinga del Catanzaro, da settimane aritmeticamente primo e da ben nove turni di fila imbattuti con la recente vittoria per 4-2 col Francavilla a tenere viva la striscia. Il Foggia, una volta conquistati matematicamente i playoff, punta al miglior piazzamento possibile nella fase finale e il netto successo contro il Giugliano per 3-0 ha dato ancora più fiducia ai pugliesi.

Se il Catanzaro dovesse evitare la sconfitta contro il Foggia chiuderebbe la stagione con zero sconfitte in casa avendo vinto 16 volte di fila e concedendo al massimo un pareggio al Pescara, come capitato nell’ultima sfida tra le mura amiche. Un po’ più umano il percorso del Foggia che su 18 partite ne ha vinte tante quante ne ha perse (7) pareggiando 4 volte e mettendo a referto il quarto miglior risultato nella classifica della partita in trasferta.

CATANZARO FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Foggia vedono i padroni di casa scendere in campo con il 3-4-3. In porta Sala, difesa a tre con Scognamiglio, Fazio e Gatti a chiudere i pacchetto arretrato. A centrocampo Brignola e Tentardini agiranno come esterni mentre Pontisso e Ghion sono chiamati a svolgere il proprio compito in mediana. In avanti il tridente sarà Curcio, Cianci e Biasci.

Il Foggia risponde con il 3-5-2 con Ngagne tra i pali mentre poco più avanti ci saranno Leo, Kontek e Rizzo. La zona nevralgica del campo sarà composta da Frigerio, Petermann e Schenetti con Garattoni e Costa larghi. Tandem offensivo Iacoponi–Ogunseye.











