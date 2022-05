DIRETTA/ Catanzaro Monopoli video streaming tv: precedenti recenti a due facce

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Catanzaro Monopoli: ricordavamo, in occasione dell’andata dei quarti playoff, che i gabbiani si sono aggiudicati le due partite della stagione regolare, ma poi nel momento in cui contava di più i calabresi hanno espugnato il Veneziani e si sono presi un vantaggio consistente nella corsa alla Final Four. La vittoria esterna del Catanzaro mancava dal settembre 2019: era una partita valida per la terza giornata nel girone C di Serie C, in un campionato che sarebbe poi stato interrotto dalla pandemia (almeno nella sua regular season, perché i playoff c’erano stati) e il Catanzaro di Getano Auteri aveva vinto in terra pugliese grazie al gol messo a segno da Mamadou Kanoute.

Per trovare l’ultima vittoria casalinga della squadra giallorossa dobbiamo invece fare un salto avanti di… 59 giorni: infatti Catanzaro Monopoli aveva subito avuto una replica nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, ma stavolta eravamo al Ceravolo. Non era cambiato l’esito: 2-0 in favore dei calabresi, con i gol di Manuel Fischnaller e Luca Giannone (a segno direttamente da angolo) a risolvere la sfida. Naturalmente l’ultima affermazione del Monopoli in trasferta è recente, come ricordato: il 24 ottobre scorso ha deciso la doppietta di Matteo Arena nel primo tempo, inutile il gol della bandiera giallorossa con Massimiliano Carlini. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una buona notizia per gli appassionati di Serie C, perché la diretta tv di Catanzaro Monopoli sarà garantita da Sky Sport 255: per accedere al canale bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa come sempre rimane il portale Eleven Sports, ormai da qualche anno la casa della terza divisione: per assistere alle immagini in diretta streaming video di Catanzaro Monopoli potrete abbonarvi al servizio (solitamente a durata stagionale) oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, pagando la relativa quota.

GIALLOROSSI FAVORITI!

Catanzaro Monopoli sarà diretta dal signor Valerio Maranesi, e si gioca alle ore 18:00 di sabato 21 maggio: lo stadio Nicola Ceravolo ospita la partita valida per il ritorno dei quarti playoff in Serie C 2021-2022. Grazie alla vittoria del Veneziani (2-1) il Catanzaro è in evidente vantaggio per andare a quella semifinale che aveva mancato lo scorso anno: per ribaltare l’esito del secondo turno della fase nazionale il Monopoli dovrà infatti vincere con almeno due gol di margine, perché a parità di differenza reti il regolamento stabilisce che a qualificarsi sia la squadra con la migliore classifica in regular season, appunto il Catanzaro.

I calabresi nella scorsa stagione erano stati incredibilmente eliminati dall’Albinoleffe perdendo in casa; lo scenario naturalmente si potrebbe ripetere perché il Monopoli ha dimostrato di essere un’ottima squadra e martedì ha segnato una rete che lo tiene in corsa, ma adesso andare a vincere 2-0 al Ceravolo sarà tutt’altro che semplice (ma i gabbiani hanno vinto 3-0 a Cesena). Per il momento noi aspettiamo che la diretta di Catanzaro Monopoli prenda il via, e intanto possiamo fare qualche considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per il ritorno dei quarti playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

Nel 3-5-2 di Vincenzo Vivarini per la diretta Catanzaro Monopoli mancherà lo squalificato Scognamillo: Simone De Santis è il favorito per completare una difesa esperta che prevede anche Pasquale Fazio e Luca Martinelli, con Branduani in porta. Per il resto l’allenatore dei calabresi potrebbe confermare gli stessi di martedì: Carlini insidia Biasci per affiancare il matchwinner Iemmello (doppietta al Veneziani), sulle corsie laterali Bayeye e Vandeputte restano favoriti, poi in mezzo avremo Sounas supportato da Cinelli e Verna. Qui, Nana Welbeck e Bombagi potrebbero avere un’occasione, soprattutto il primo per questioni tattiche.

Chi deve eventualmente cambiare è Alberto Colombo: modulo speculare per il Monopoli, che in mezzo al campo potrebbe lanciare Hamlili e Morrone (per Langella e Vassallo, con la conferma di Bussaglia) e magari puntare su Alessandro Rossi davanti, anche se qui Grandolfo e Starita restano in vantaggio. Viteritti e Guiebre dovrebbero essere nuovamente gli esterni di spinta partendo dalla linea mediana, poi una difesa con Mercadante, Arena e Bizzotto che si piazzeranno davanti al portiere Loria.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine quali sono le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per un pronostico sulla diretta Catanzaro Monopoli, ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 2,00 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’eventualità dell’affermazione ospite, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra che equivale a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.











