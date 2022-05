Diretta Catanzaro Padova/ Streaming video tv: show in semifinale! (playoff Serie C)

DIRETTA CATANZARO PADOVA: BIG MATCH IN SEMIFINALE!

Catanzaro Padova, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo alle ore 19:00 di mercoledì 25 maggio, si gioca per la semifinale di andata nei playoff di Serie C 2021-2022. Grande sfida, tra due squadre che nella stagione regolare sono arrivate seconde nel rispettivo girone ed erano dunque tra le favorite per la promozione: per il secondo anno consecutivo ci prova il Padova, nel 2021 fermato ai rigori in finale e soprattutto ancora una volta ad un passo dalla promozione diretta, salvo venire scavalcato dal Sudtirol. Per arrivare qui i biancoscudati hanno eliminato la Juventus U23, perdendo in casa il match di ritorno ma facendo valere la posizione in classifica.

Doppia vittoria invece per il Catanzaro, che ha eliminato il Monopoli confermando il suo valore; l’anno scorso i calabresi erano poi stati eliminati ai quarti dal sorprendente Albinoleffe, ora hanno fatto un passo in più ma sanno di dover giocare contro la squadra sulla carta più tosta tra le quattro che sono rimaste in corsa. In palio c’è dunque la finale dei playoff, anche se bisognerà aspettare il ritorno; intanto, mentre aspettiamo che la diretta di Catanzaro Padova prenda il via, proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Ceravolo leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CATANZARO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Padova, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa sui canali Sky Sport della televisione satellitare: per accedere alla partita dovrete essere in possesso di un abbonamento al pacchetto Calcio di questa emittente. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che fornisce Catanzaro Padova in diretta streaming video: in questo caso, oltre all’opzione dell’abbonamento stagionale, potrete decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, anche per quanto riguarda i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PADOVA

Nella diretta Catanzaro Padova Vincenzo Vivarini ritrova Scognamillo, che ha scontato il turno di squalifica e dunque torna a comporre la difesa insieme a Pasquale Fazio e Luca Martinelli, davanti a Branduani; per il resto la formazione calabrese potrebbe non avere novità rispetto a sabato, e dunque disporsi con Bayeye e Vandeputte come esterni che partono dal centrocampo e accompagnano una zona mediana nella quale Cinelli e Verna fanno da supporto alla regia di Sounas. La coppia d’attacco a quel punto sarebbe come sempre formata da Biasci e Iemmello, con Carlini e soprattutto Federico Vazquez come prime alternative.

Padova disposto invece con il 4-3-3 da Massimo Oddo, e anche qui pochi dubbi: ballottaggio Settembrini-Hraiech per il centrocampo, per il resto sembra tutto confermato con Pelagatti e Arlind Ajeti davanti ad Antonio Donnarumma, due terzini che saranno Germano e Kirwan e un centrocampo nel quale Della Latta avrà in mano le redini del gioco (favorito su Ronaldo) con Dezi a completare la linea. Davanti come sempre ci sono Nicastro e Santini che se la giocano, ma i favoriti nel tridente sembrano essere nuovamente Terrani e Ceravolo con la maglia di Chiricò che non dovrebbe essere in discussione.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote fornite dall'agenzia Snai relativamente al pronostico sulla diretta Catanzaro Padova. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica l'eventualità della vittoria degli ospiti porta in dote una cifra che equivale a 2,90 volte l'importo che avrete scelto di investire. Abbiamo poi il segno X, per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata.











