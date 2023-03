Diretta/ Catanzaro Pescara, streaming video tv: Iemmello vs Lescano (Serie C)

DIRETTA CATANZARO PESCARA: COLPACCIO DI ZEMAN?

Catanzaro Pescara, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. La formazione di Vivarini può festeggiare in casa la promozione matematica in Serie B, mentre il Delfino di Zeman si prepara ad affrontare playoff piuttosto intensi.

Il Catanzaro ha collezionato sin qui 86 punti, frutto di ventisette vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. Iemmello e compagni nell’ultimo turno hanno vinto 0-2 contro la Gelbison. Il Pescara, invece, è terzo a quota 55 punti, raccolti grazie a sedici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. I biancazzurri nell’ultima giornata hanno vinto 3-1 contro il Turris.

CATANZARO PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Catanzaro Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PESCARA

Vivarini e Zeman alle prese con gli ultimi ballottaggi di formazione, andiamo a conoscere i probabili undici della diretta Catanzaro Pescara. Partiamo dalla compagine giallorossa, il modulo è il solito 3-5-2: Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Martinelli, Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Passiamo adesso al Delfino, il 4-3-3 come marchio di fabbrica: Plizzari, Crescenzi, Brosco, Masik, Milani, Rafia, Palmiero, Kraja, Merola, Lescano, Kolaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catanzaro nettamente favorito sul Pescara secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a conoscere i numeri dei bookmakers di Goldbet: la vittoria del Catanzaro è a 1,60, il pareggio è a 3,55, mentre il successo del Pescara paga 5,15 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,90, con l’Over 2,5 fissato a 1,75. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,75 e 1,95.

