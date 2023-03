Diretta/ Pescara Turris, video streaming tv: Zeman cerca risposte (Serie C)

DIRETTA PESCARA TURRIS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pescara Turris, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Zdenek Zeman cerca risposte al suo terzo ritorno sulla panchina biancazzurra, mentre i campani sono a caccia di punti fondamentali per la salvezza.

Il Pescara è quarto in classifica con 52 punti, pressochè certo dell’accesso ai playoff. Sin qui quindiic vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Il Delfino nell’ultimo turno è stato sconfitto 1-0 dal Messina. La Turris, invece, è sedicesimo in classifica a quota 34 punti, a -1 dalla salvezza. I campani sono reduci dalla vittoria per 1-0 sulla Gelbison.

PESCARA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Turris non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pescara Turris sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TURRIS

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Pescara Turris. Partiamo dai Delfini, Zeman conferma il suo solito 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Meslik, Milani, Mora, Palmiero, Germinario, Merola, Lescano, Kolaj. Passiamo adesso ai campani, in campo con il 3-4-3: Fasolino, Di Nunzio, Miceli, Frascatore, Rizzo, Franco, Zampa, Contessa, Giannone, Maniero, Guida.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pescara nettamente favorito sulla Turris secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare le quote dei bookmakers attraverso Goldbet: la vittoria del Pescara è a 1,35, il pareggio è quotato 4,00, mentre il successo della Turris tocca quota 9,15. Passiamo alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,00. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,50 e 1,45.

