Diretta Picerno Monopoli/ Streaming video: gabbiani puntano alla vetta (Serie C)

Picerno Monopoli, diretta dall’arbitro Luca Zufferli, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Match delicato per i padroni di casa che hanno perso in extremis il derby contro il Potenza, scivolando al quintultimo posto in classifica nella zona play out, con un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite disputate. La matricola lucana si è ben comportata in questa prima metà di stagione, la prima in assoluto della sua storia tra i professionisti, ma la concorrenza è alta e l’impegno all’orizzonte difficile. Il Monopoli si è confermato rivelazione del girone C, al momento quarto da solo a due sole lunghezze di distanza dalla coppia delle seconde composta da Potenza e Ternana. E dopo il ko di Cava de’ Tirreni i Gabbiani si sono immediatamente riscattati andando a battere in casa con un rotondo 3-0 la Virtus Francavilla. Successo importante ma ora i pugliesi dovranno trovare continuità anche in trasferta per riuscire a puntare alla piazza d’onore alle spalle di una Reggina che, in vetta, al momento appare irraggiungibile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Monopoli, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Viviani di Potenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MONOPOLI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Picerno Monopoli, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Picerno allenato da Domenico Giacomarro sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Pane, Fontana, Bertolo, Caidi; Vanacore, Vrdoliak, Pitarresi, Calamai, Guerra; Santaniello, Esposito. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Cavagnaro, La Vigna, Kosovan, Ruggieri, Lorenzini, Donnarumma, Nappello, Sparacello, Calabrese, Melli, Priola, Montagno. Risponderà il Monopoli guidato in panchina da Giuseppe Scienza con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Antonino; Ferrara, De Franco, Rota; Tazzer, Carriero, Arena, Piccinni, Mercadante; Cuppone, Fella. Questi i calciatori disponibili in panchina: Milli, Menegatti, Hadziosmanovic, Pecorini, Cavallari, Tuttisanti, Nina, Salvemini, D’Addabbo, Triarico, Mariano, Antonacci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.90, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.30. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.60.



