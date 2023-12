DIRETTA/ Catanzaro Pisa video streaming tv: toscani in vantaggio nei precedenti (Serie B, 9 dicembre)

DIRETTA CATANZARO PISA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Catanzaro Pisa evidenzia due squadre che all’interno del proprio passato si sono già incontrate per la bellezza di 21 incontri. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione toscana che ho tenuto ben nome successi contro cinque dei giallorossi. Le restanti sette partite sono terminate con un risultato di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 2012, terminata con la rimonta dei nerazzurri con il risultato di 4-1.

Ad andare in rete Favasuli doppietta, Buscé e Perez. Le successive tre sfide sono terminate rispettivamente con risultati di 1-0; 0-0 e 0-0. Prima dei due pareggi a reti bianche, il gol della vittoria per il Catanzaro è stato realizzato da Russotto, che risulta tutto oggi l’ultima esultanza all’interno di questa sfida. (Marco Genduso)

CATANZARO PISA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catanzaro Pisa sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Catanzaro Pisa sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

OSPITI IMBATTUTI DA 4 GIORNATE

La diretta Catanzaro Pisa, in programma sabato 9 dicembre alle ore 16:15, racconta della 16esima giornata di Serie B. I giallorossi sembra aver rialzato finalmente la china dopo il periodo negativo tra fine ottobre e metà novembre che ha visto il Catanzaro perdere tre partite di fila contro Como, Modena e Venezia. Adesso è tornato il sereno con i due successi consecutivi contro Cosenza per 2-0 e Palermo per 2-1.

Il Pisa ha vinto una sola volta nelle ultime quattro partite, vale a dire il 2-1 a Sudtirol, ma perlomeno non ha mai perso. Infatti le altre sfide sono tutte terminate col segno X: 1-1 con il Como, un altro 1-1 contro il Brescia e il pareggio a reti bianche dell’ultima giornata con la Cremonese. I toscani sono a 9 punti dal Catanzaro e tra le due squadre ci sono sette posizione in classifica di differenza.

CATANZARO PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Pisa vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-4-2. Tra i pali Fulignati, retroguardia a quattro con Katseris, Scognamiglio, Brighenti e Veroli. A centrocampo ci saranno Ghion e Pompetti mentre ai lati Soumas e Vandeputte. In attacco la coppia Iemmello-Biasci.

Il Pisa replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Nicolas, difesa con Esteves, Calabresi, Canestrelli e Beruatti a chiudere il reparto arretrato. In mediana si smezzeranno i compiti Marin e Piccinini con D’Alessandro a destra, Mlakar a sinistra e Valoti trequartista dietro a Moreo.

CATANZARO PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catanzaro Pisa danno per favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, il pareggio vale 3.25 mentre il 2 fisso a 3.30.

Ci si aspetta una gara con pochi gol dato che l’Under 2.5 è quotato 1.62 contro i 2.25 dell’Over. Gol e No Gol invece rispettivamente a 1.95 e 1.80.

