DIRETTA/ Pisa Cremonese video streaming tv: molti pareggi nei precedenti (Serie B, 2 dicembre 2023)

DIRETTA PISA CREMONESE, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pisa Cremonese evidenzia due squadre che tra il 2020 e il 2022 si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 5 occasioni. L’ago della bilancia in questi 5 scontri è dalla parte dell’equilibrio in quanto sono arrivati tre pareggi e una vittoria a testa. Il primo pareggio è avvenuto il 4 ottobre 2020 grazie alle reti firmate da Luca Vido per il Pisa e Cristian Buonaiuto per la Cremonese. Gara di ritorno che vide vincere la formazione lombarda grazie ai gol firmati nei primi 11 minuti da Valeri e Ciofani.

Per il Pisa gol firmato ancora una volta da Luca Vido 8 minuti più tardi del raddoppio dei padroni di casa. Il 24 luglio 2021 le due formazioni si riaffrontano in amichevole. Il risultato fu di 1-1 grazie ai gol di Marsura e Bartolomei, rispettivamente Pisa e Cremonese. Per tornare a giocare con i punti bisogna aspettare il 28 ottobre 2021 quando nel finale Daniel Ciofani regalo un insperato pareggio contro il Pisa. L’ultima volta che le squadre si sono affrontate è stato il 13 Marzo 2022 con un successo netto da parte dei toscani grazie alla doppietta di Ernesto Torregrossa. (Marco Genduso)

PISA CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pisa Cremonese sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Pisa Cremonese sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

VOLANO I LOMBARDI

La diretta Pisa Cremonese, in programma sabato 2 dicembre alle ore 14:00, racconta della 15a giornata di Serie B. I toscani hanno rialzato la china dopo le due sconfitte consecutive a fine ottobre contro Lecco e Venezia, entrambe per 2-1. Il mese di novembre ha infatti visto i neroazzurri imbattuti con due pareggi con Como e Brescia intervallate dal successo per 2-1 contro il Sudtirol targato Valoti, eroe della gara con una doppietta.

La Cremonese, che invece aveva perso contro il Sudtirol il 21 ottobre, si sta dimostrando una delle squadre più in forma del campionato avendo vinto le successive quattro partite di campionato più il sedicesimo di finale contro il Cittadella in un’estenuante partita terminata ai supplementari. In Serie B le vittorie sono arrivate di nuovo col Cittadella, Spezia, Brescia e Lecco, le ultime tre senza subire reti.

PISA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pisa Cremonese vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-1-4-1. In porta Nicolas, difesa a quattro composta da Esteves, Leverbe, Canestrelli e Beruatto. In mediana troveremo Barberis mentre la folta batteria di trequartisti vedrà Tramoni, Valoti, Piccinini e Moreo. Unica punta Torregrossa.

Risponde la Cremonese col 3-5-2. Jungdal tra i pali, pacchetto arretrato formato da Antov, Ravanelli e Bianchetti a completare il reparto. A centrocampo Sernicola e Zanimacchia larghi con Pickel, Castagnetti e Buonaiuto nella zona nevralgica. Tandem offensivo Coda-Vasquez.

LE QUOTE DI PISA CREMONESE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pisa Cremonese danno per favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 vale 3.30 mentre il pareggio leggermente di più ovvero 3.40.

Quote simili per Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.98 e 1.88 in un match che sembrerebbe piuttosto aperto. Il Gol lo troviamo a 1.75, il No Gol invece a 2.20.

